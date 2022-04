„Eco“ über den Wirtschaftskrieg mit Russland: Wer hält die Sanktionen länger durch?

Außerdem am 7. April um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Wirtschaftskrieg mit Russland: Wer hält die Sanktionen länger durch?

Die Sanktionen, die Europa über Russland verhängt, haben auch einen Bumerang-Effekt: Es droht ein Wirtschaftskrieg mit schwerwiegenden Folgen – vor allem für Energieversorgung und Rohstoffpreise. Wie betrifft das die Menschen in Russland und in Europa? Wie viele Einbußen können sie verkraften und wo sind die Belastungsgrenzen? Wie gehen die Menschen und die Unternehmen mit diesen Sanktionen um? Bericht: Hans Hrabal, Werner Jambor, Paul Krisai.

Wirbel um Medizinmarktaufsicht: Warum die neue Chefin jetzt doch nicht bestellt wird

In letzter Minute zog Gesundheitsminister Johannes Rauch die Reißleine: Die geplante Leiterin der österreichischen Medizinmarktaufsicht soll diesen Job doch nicht antreten. Ihr Arbeitsvertrag mit der AGES, der Agentur für Ernährungssicherheit, war bereits unterzeichnet und ein Gremium hatte die Bestellung abgesegnet. Jetzt droht sie mit einer teuren Klage. Die Bewerberin hatte jahrelang in der Interessenvertretung der Pharmaindustrie gearbeitet, deren Produkte sie künftig kontrollieren sollte. Dies wäre unvereinbar mit der Aufsicht über den Medizinmarkt, so die Kritik. Viele Fragen stehen im Raum: Was ist bei der AGES schief gelaufen? Wie konnte die Bestellung so über die Bühne gehen? Und wer kommt für die teuren Folgen auf? Bericht: Emanuel Liedl, Bettina Fink.

Strom von Dächern: Der schwierige Ausbau der Sonnenenergie

In acht Jahren soll Österreich seinen gesamten Stromverbrauch aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, also von Wind und Sonne. Dafür sollen auf Tausenden Dächern von Wohnhäusern und Betriebsgebäuden Photovoltaikanlagen errichtet werden. Der Ukraine-Krieg hat diesem Ziel neue Dringlichkeit verliehen, denn Österreich will raus aus dem russischen Gas. Neue Technologien und staatliche Förderungen machen die Anschaffung von Solarpaneelen attraktiver. Doch immer noch dauert es Jahre, bis sich eine solche Investition rechnet. Und vor allem in Städten können sich Eigentümer und Mieter oft nicht einigen, wer dafür zahlen soll. Bericht Werner Jambor.

