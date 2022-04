The 8 X JEFF KOONS in Charity Auktion bei Christie’s für 475.000 Dollar versteigert.

Wir von ICMEC sind sehr dankbar für die Großzügigkeit des erfolgreichen Bieters, BMWs und insbesondere Jeff Koons‘, dessen Partnerschaft und Unterstützung entscheidend zu unseren Bemühungen beiträgt, die Welt für Kinder sicherer zu machen Bob Cunningham, CEO von ICMEC 1/2

Die durch diese Zusammenarbeit gesammelten Gelder werden ICMEC helfen, auf die kritischen Herausforderungen zu reagieren, denen Kinder durch die Pandemie und die erzwungene Migration gegenüberstehen. Diese großzügige Spende wird uns helfen, bessere Technologien zu entwickeln, um vermisste Kinder, einschließlich derer, die in Konfliktgebieten vermisst, entführt oder verschleppt wurden, zu lokalisieren und zu identifizieren. So können wir uns für politische Maßnahmen, Gesetze und Interventionen einsetzen, welche Probleme wie die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch, Online-Grooming und Live-Streaming besser angehen, die sich während der Pandemie als noch größere Bedrohung für Kinder herausgestellt haben. Bob Cunningham, CEO von ICMEC 2/2

Salzburg (OTS) - Am 4.April wurde der einzige vom Künstler Jeff Koons signierte BMW M850i xDrive Gran Coupé – ein Sonder-Editionsmodell von weltweit nur 99 Stück - im Auktionshaus Christie’s in New York für 475.000 Dollar versteigert. Alle Erlöse aus dem höchsten Gebot gehen dabei an das International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC).

„ Wir von ICMEC sind sehr dankbar für die Großzügigkeit des erfolgreichen Bieters, BMWs und insbesondere Jeff Koons‘, dessen Partnerschaft und Unterstützung entscheidend zu unseren Bemühungen beiträgt, die Welt für Kinder sicherer zu machen “, sagt Bob Cunningham, CEO von ICMEC. „ Die durch diese Zusammenarbeit gesammelten Gelder werden ICMEC helfen, auf die kritischen Herausforderungen zu reagieren, denen Kinder durch die Pandemie und die erzwungene Migration gegenüberstehen. Diese großzügige Spende wird uns helfen, bessere Technologien zu entwickeln, um vermisste Kinder, einschließlich derer, die in Konfliktgebieten vermisst, entführt oder verschleppt wurden, zu lokalisieren und zu identifizieren. So können wir uns für politische Maßnahmen, Gesetze und Interventionen einsetzen, welche Probleme wie die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch, Online-Grooming und Live-Streaming besser angehen, die sich während der Pandemie als noch größere Bedrohung für Kinder herausgestellt haben. “

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at