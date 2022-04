Donaustadt: Hannes Kasehs Blues-Trio am 9.4. im Stadl

Zählkarten: 0677/630 19 868 und reservierung@kulturfleckerl.at

Wien (OTS/RK) - Hannes Kasehs zählt zu den Größen der heimischen Blues-Szene. Der routinierte Gitarrist und Sänger absolvierte mit verschiedenen Formationen erfolgreiche Tourneen im Inland und Ausland. Arbeiten für Rundfunk und TV, Auftritte mit Stars wie Big Jay Mc Neely und Louisiana Red, vielerlei Konzerte auf Festivals und in Klubs plus einige Tonträger („Linda’s Blues“, „My True Love“, „This Morning“, u.v.a.) haben diesem Künstler zu einer getreuen Anhängerschaft verholfen. Auf Einladung des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ wird das „Hannes Kasehs Blues-Trio“ am Samstag, 9. April, ab 19.00 Uhr, bei einem Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) bewegende und mitreißende „bluesige“ Klänge zu Gehör bringen.

Der Eintritt zum Konzert ist gratis. Spenden der Zuhörerschaft sind erwünscht. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Regeln beachten. Gemeinsam mit den 2 Musiker-Kollegen Christa Kasehs (Bass) und Christian Kurz (Schlagwerk, Gesang) hält sich Band-Chef Hannes Kasehs an das löbliche Motto „Ich spiele leidenschaftlich gerne Blues!“. Für die kommende Veranstaltung werden Zählkarten ausgegeben. Karten-Bestellungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at. Telefonische Vergabe: 0677/630 19 868. Auskünfte über das anstehende Gastspiel sowie über die späteren Konzerte im „Stadl“ erteilt die ehrenamtlich wirkende „Kulturfleckerl“-Obfrau, Angela Hannappi: Telefon 0699/180 646 40 bzw. E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Blues-Musiker Hannes Kasehs:

www.hanneskasehs.eu/about/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

