Köstinger auf Dialogtour in Tirol: Digitale Infrastruktur und Versorgungssicherheit sind zukunftsentscheidend - FOTOS

Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ – Regionenministerin mit Dialogtour-Station in der HBLFA Rotholz im Zillertal

Wien (OTS) - Um Österreichs Regionen bei ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen, hat Bundesministerin Elisabeth Köstinger die Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ ins Leben gerufen. Teil der Initiative ist eine Dialogtour, die die Regionenministerin gestern nach Tirol in die neue Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie in Rotzholz geführt hat. Nach einem Rundgang durch die neue Bildungseinrichtung des BMLRT tauschte sich die Bundesministerin mit Schülerinnen und Schülern, Experten wie auch zahlreichen Interessierten im Rahmen der Dialog-Veranstaltung darüber aus, wie die regionale Wirtschaft und Innovationskraft gestärkt werden kann. „Wenn uns die jüngste Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann, dass digitale Infrastruktur und Versorgungssicherheit zukunftsentscheidend sind“, hielt Köstinger fest. Hier stehen Fotos vom Schul-Besuch und von der Dialog-Veranstaltung zur Verfügung.

„Homeschooling, Homeoffice, online einkaufen, digitale Amtswege oder Filme streamen – die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass wir alle schnelles und stabiles Internet brauchen. Die flächendeckende Versorgung mit festen und mobilen Gigabitanschlüssen bis 2030 gehört daher zu meinen Schwerpunkten als Telekommunikationsministerin. Wir sind bereits auf einem guten Weg. Mit der Breitbandförderung des Bundes konnten wir seit 2015 den Ausbau in 1.299 Gemeinden und damit für 1,1 Mio. Bürger erreichen. Alleine in Tirol haben wir so 215 Projekte in 201 Gemeinden gefördert. Tirol gehört beim Breitbandausbau zu den Vorzeige-Bundesländern. Aber gerade in ländlichen Regionen ist der Ausbau oft schwierig. Darum haben wir den Startschuss für die zweite Breitbandmilliarde gegeben. Bis 2026 investieren wir 1,4 Mrd. Euro. Jeder Euro, den wir in die digitale Infrastruktur investieren, ist eine Investition in Innovation und Zukunft“, betont Köstinger.

Innovative Weiterentwicklung sei aber nicht nur im Bereich der Digitalisierung, sondern vor allem auch in der Lebensmittelversorgung entscheidend. Gerade der schreckliche Krieg Russlands in der Ukraine habe die Lebensmittel- und Betriebsmittelversorgung in den Fokus gerückt. „Wir haben in Österreich einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad mit Grundnahrungsmitteln. Das verdanken wir unseren Bäuerinnen und Bauern, die tagtäglich Lebensmittel bester Qualität unter Einhaltung höchster Standards produzieren“, so Köstinger. „Gut und richtig“ sei, dass die EU Österreichs Vorstoß aufgenommen habe und rund 9.000 Hektar Bracheflächen in Österreich nutzbar werden. „Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen wir aber innovativ weiterdenken. Die HBLFA Tirol ist hier ein Vorzeigebeispiel. Sie gehört zu den Bildungseinrichtungen meines Ministeriums und es freut mich besonders, dass wir hier ein einzigartiges Konzept umsetzen konnten. Als einzige Schule in Tirol bieten wir eine umfassende Ausbildung im landwirtschaftlichen, lebensmitteltechnischen und biotechnischen Bereich mit standardisierter Matura an. Hier bilden wir die innovativen Köpfe der nächsten Generation aus“, betont Köstinger.

Für Tirols Agrarlandesrat LHStv. Josef Geisler ist der Schulcampus in Rotholz mit der HBLFA Tirol des Bundes und der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Rotholz des Landes ein Paradebeispiel für ein innovatives Bildungszentrum, von dem wesentliche Impulse für die Zukunft der Landwirtschaft, der Wirtschaft und den gesamten ländlichen Raum ausgehen: „Wir brauchen auch in Tirol eine produzierende Landwirtschaft, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die haben wir dann, wenn nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die Wertschöpfung für die Produkte gegeben ist. Und dafür braucht es perfekte Ausbildung, Mut und Ideen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das alles wird in Rotholz vermittelt.“

Die nächste Station der Dialogtour von Bundesministerin Köstinger ist kommenden Freitag, 8.4.2022, in Oberösterreich, wo das Thema „Zusammenarbeit gestalten“ im Mittelpunkt steht. Mehr Infos auf: www.meine-regionen.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Vincenz Kriegs-Au

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

vincenz.kriegs-au @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/