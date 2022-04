HausBau+EnergieSparen Tulln von 22. bis 24. April 2022

Wohnen und Einrichten – Exklusive Wohnideen für jeden Stil

Gerade in Zeiten wie diesen, sind wir froh ein Zeichen setzen zu können und so freut es uns, dass wir 15 Tischler für unser Konzept gewinnen konnten. Landesinnungsmeister Helmut Mitsch

Tulln (OTS) - Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist zum Sondertermin im April Österreichs größte Hausbaumesse 2022. 250 Fachaussteller präsentieren das komplette Angebot aus allen Bereichen des privaten Hausbaus: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Führende Hersteller zeigen die aktuellen Technologien und gleichzeitig sind die lokalen Fachpartner besonders stark vertreten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 60 Fachvorträgen auf zwei Bühnen rundet die Informationsplattform für die HausBau+EnergieSparen Tulln ab.

Willkommen im Niederösterreichischen Tischlerviertel

Messen haben sich immer wieder als Marktplatz angeboten, um auf die Leistungen der niederösterreichischen Tischler aufmerksam zu machen. 15 Betriebe werden im April 2022 auf der HausBau+EnergieSparen Tulln ausstellen. Da sind viele eingesessene Firmen dabei, die schon mehrmals das Konzept der Gemeinschaftsausstellung genutzt haben, aber auch neue Firmen, die sich zum ersten Mal in der großen „Tischlerfamilie“ in Tulln präsentieren. Das Konzept ist denkbar einfach und vielleicht gerade deshalb so erfolgreich. „ Gerade in Zeiten wie diesen, sind wir froh ein Zeichen setzen zu können und so freut es uns, dass wir 15 Tischler für unser Konzept gewinnen konnten. “, zeigt sich Landesinnungsmeister Helmut Mitsch höchst erfreut über den Erfolg der Gemeinschaftsausstellung.

Auf der Suche nach der Traumküche: Modern, zeitlos und extravagant

Dunkle Küchenfronten, Pastelltöne und Metallakzente, Arbeitsplatten mit filigranen Profilen und Geräte, die selbstständig arbeiten. Moderne Küchen sind echte Multifunktionsräume geworden, mit viel Stauraum und – je nach Wunsch – wohnlich, funktional oder minimalistisch. Das sind die Küchentrends für die neue Saison. Erlaubt ist, was gefällt und zum eigenen Stil passt. Nach wie vor ist die Küche der zentrale Mittelpunkt eines Hauses, wo nicht nur gemeinsam gegessen, sondern auch viel Zeit miteinander verbracht wird. Mittlerweile ist auch das Homeoffice in die Küche eingezogen. Die individuelle Traumküche soll gut geplant werden und dafür stehen die Aussteller der HausBau + EnergieSparen mit Rat und Informationen zur Verfügung.

Exklusivität für die besondere Inneneinrichtung

Hochwertige und stilsichere Einrichtung für Wohnung und Haus bieten diverse Innenausstatter: Egal ob Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Sitzgarnituren oder Wohnzimmereinrichtungen. Die Innenausstattung in einem Haus oder einer Wohnung betrifft Böden, Wände, Decken und Fenster und gehört daher zum individuellen Innenausbau. Kreativ- und Designtischler, Küchenspezialisten und hochwertige Innenausstatter informieren und beraten den Kunden auf dem Weg zum Traumhaus auf der HausBau + EnergieSparen in Tulln.

Eintrittspreise:

Erwachsene: € 12,00

Senioren- und Studentenkarte: € 10,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): € 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): € 10,00

HausBau + EnergieSparen Tulln

Termin: Freitag 22. bis Sonntag, 24. April 2022

Öffnungszeiten: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at