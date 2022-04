magdas HOTEL braucht Unterstützung beim Garten-Crowdfunding

Österreichs erstes Social Business Hotel zieht vom grünen Prater in die Ungargasse und startet unter dem Motto "Blumen statt Beton" ein Crowdfunding für die Begrünung.

Wien (OTS) - magdas HOTEL geht von Beginn an neue Wege. Von anerkannten Flüchtlingen und Hotelprofis betrieben ist das magdas HOTEL im Prater seit 2015 ein Platz für Begegnungen weit über die klassischen Grenzen eines Hotelbetriebes hinaus. Mehr als 80 Menschen mit Fluchthintergrund haben seit 2015 im magdas HOTEL einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden. Und viele von ihnen sind als junge Profis in andere Betriebe „weitergezogen“.



Der Garten als rechtliche Herausforderung



Das neue Projekt in der Ungargasse 38 soll nun auch Wegbereiter in Richtung klimafreundlicher Stadthotellerie sein. Das ehemalige Priesterwohnhaus aus den 1960er Jahren besitzt einen Privatparkplatz mit 16 Stellplätzen. Aus diesem soll nun auf rund 400 Quadratmetern ein Garten mit Bäumen, vielen Büschen, Grünpflanzen und Blumen werden. magdas Geschäftsführerin und Hoteldirektorin Gabriela Sonnleitner lässt sich auch durch rechtliche Hürden auf dem Weg zum grünen Stadthotel nicht bremsen: "Für das Auflassen der privaten Stellplätze muss das magdas HOTEL 192.000 Euro zahlen oder Ersatzparkplätze anmieten, obwohl das Hotel in U-Bahn-, Straßenbahn- und Bahnhofsnähe ist. Der Garten kostet uns also viel Geld. Aber wir sind überzeugt, das Richtige zu tun."



Das Crowdfunding als Chance

Insgesamt 25.000 Euro sollen durch Unterstützer*innen für Bäume, Kletterpflanzen und Stauden zwischen 6. April und 5. Mai über ein Crowdfunding gesammelt werden.



Win Win: Denn jeder Unterstützungsbetrag wird auf Wunsch in einen Wertgutschein umgewandelt, der ab Herbst am neuen Standort eingelöst werden kann. 40 Euro beispielsweise machen den Garten um fünf Herbstanemonen bunter. Die während des Crowdfunding eingezahlten 40 Euro können dann, wenn die gesponserten Pflanzen in voller Blüte stehen, mittels ausgestelltem Wertgutschein in ein ausgiebiges Frühstück für zwei eingetauscht werden.



Und wer mag und kann, wird zur Baumpatin oder investiert in einen "Firmenbaum", der künftig bei Seminaren im neuen magdas HOTEL Schatten spendet.



Weitere Infos und die Möglichkeit per Mausklick zu unterstützen gibt es unter folgendem Link: www.startnext.com/magdas



Über magdas

magdas wurde von der Caritas der Erzdiözese Wien 2012 mit dem Ziel gegründet, soziale Fragen dort, wo es sinnvoll und möglich erscheint, unternehmerisch zu lösen. Das Social Business Unternehmen ist überzeugt davon, dass jeder Mensch gute Arbeit leisten kann und eröffnet so Zukunftsperspektiven für Menschen, die bei vielen anderen Arbeitgeber*innen keine Chance erhalten. In den vier Geschäftsbereichen magdas HOTEL, magdas ESSEN, magdas RECYCLING und magdas REINIGUNG bietet das Unternehmen hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit sozialem Mehrwert an. magdas beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter*innen, von denen rund die Hälfte erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt hatte. Mehr Infos unter: www.magdas.at und www.magdas-hotel.at

