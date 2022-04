Aviso: Eröffnung des neuen RHI Magnesita Recycling Centers in Mitterdorf mit Vizekanzler Werner Kogler

Fototermin und Pressestatements mit Vizekanzler Werner Kogler, RHI Magnesita CEO Stefan Borgas sowie RHI Magnesita Werksleiter Veitsch, Thomas Ikert.

Wien/Mitterdorf (OTS) - Im steirischen Mitterdorf wird am Donnerstag, 7. April 2022 das neue Recycling Center von RHI Magnesita eröffnet. Damit werden in der Steiermark bis 2025 ca. 25.000 Tonnen gebrauchte Feuerfestmaterialien pro Jahr zur Wiederverwendung aufbereitet werden. Das spart nicht nur große Mengen an Rohstoffen ein, sondern bedeutet auch deutlich weniger CO2 Emissionen pro Jahr.

Wir dürfen Sie bitten, sich zeitnah für den Medientermin unter media.relations @ rhimagnesita.com anzumelden.

Eröffnung des neuen RHI Magnesita Recycling Centers mit Vizekanzler Werner Kogler

Datum: 07.04.2022, 13:00 - 14:30 Uhr

Ort: Mitterdorf/Mürztal, Recycling Center RHI Magnesita

Grazer Straße 1, 8662 Mitterdorf/Mürztal, Österreich

