Auf Spieletour mit der Österreichischen Kinderwelt

Vielfältige Freizeitprogramme für Familien, Kindergärten & Co.

Wien (OTS) - Nach dem Motto „Hier seid ihr die Helden“ bietet der Verein Österreichische Kinderwelt in ganz Österreich abwechslungsreiche Spiel- & Lernprogramme für Familien, Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Events. Dabei lernen Kinder & Jugendliche von sechs bis 16 Jahren mit einem pädagogisch geschulten Team spielerisch Werte wie Gemeinschaft und Kameradschaft kennen.



Ob Rundum-Pakete, wie die Organisation eines Kindergeburtstages, Erlebniskurse, Feriencamps und Family Days oder einzelne Partyhighlights, wie Bastel- & Schminkstationen und Hüpfburgen – die Möglichkeiten im Rahmen der Spieletour sind vielfältig. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund. Je nachdem, ob es sich um private Feiern, Veranstaltungen von Schulen, Gemeinden & Co. oder größere Events handelt, können die Pakete der Spieletour mit bis zu zehn Stationen gestaltet werden. Die Buchung einzelner Partyhighlights erfolgt unkompliziert über die Website. Das Aufstellen und Abbauen wird nach Absprache von den Profis der Österreichischen Kinderwelt übernommen. „Wir sind ein junges, engagiertes Team, das sich in seiner Freizeit gerne für die Anliegen und Wünsche von Kindern einsetzt. Mit unseren interessanten und actionreichen Angeboten wollen wir diese möglichst kindgerecht erfüllen“, ist Julia Wagentristl, Bundesobfrau der Österreichischen Kinderwelt, begeistert.



Spielen & Lernen für die digitale Zukunft

Seit 2021 neu im Angebot der Österreichischen Kinderwelt, in Zusammenarbeit mit RoboManiac, sind Robotik-, Programmier- und MINT-Feriencamps und -Workshops. MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dies ermöglicht Kindern und Jugendlichen, unterschiedliche Fachbereiche mit Hilfe der Kombination aus digitalen und analogen Tools kennenzulernen. So wird der natürliche Forschergeist geweckt und Kinder & Jugendliche werden spielerisch auf die Anforderungen der Berufswelt von morgen vorbereitet. Dabei stehen unter anderem Experimente rund um Wind, Wetter & Sonne mit den Bausteinen von LEGO WeDO und dem Roboter Dash, das Spieleprogrammieren & Coding mit der App Scratch und Python und E-Commerce & Entrepreneurship mit den Tools von Google und Microsoft im Fokus.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Mag. Tamara Soffried

Consultant

Externe Medienbetreuung Österreichische Kinderwelt



Badstraße 14a, 2340 Mödling

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at