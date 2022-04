Ford Qualified Vehicle Modifier: Starke Partner für den Marktführer bei leichten Nutzfahrzeugen (FOTO)

Wien (ots) - "Gemeinsam Stärke zeigen" heißt es auch in unserem zweiten Teil, in dem wir vier weitere Ford Qualified Vehicle Modifier (QVM) vor den Vorhang bitten. Sie alle eint ein hoher Qualitätsanspruch, der sich natürlich einerseits in Form der Zusammenarbeit mit Ford und andererseits durch international erfolgreiche An-, Aus- und Umbauten zeigt. Gemeinsam mit unseren Partnern gelingt es, unser Fahrzeugangebot noch effektiver an einzelne Berufsgruppen anzupassen und damit die Wirtschaftlichkeit für all jene, die mit ihrem Ford Tag für Tag Geld verdienen, noch besser zu machen.

Sortimo

Passgenaue Fahrzeugeinrichtungen machen aus einem Transporter oder aus einem Van ein professionelles Werkzeug. Sortimo ist in diesem Segment seit Jahrzehnten ein Maßstab, auch weil man die zahlreichen Branchenlösungen selbst bei etwaigen Modellwechseln sehr schnell anpasst. Durch die Möglichkeit, alle Fahrzeugeinrichtungen wieder rückstandsfrei aus den Laderäumen zu entfernen, sind die Sortimo-Systeme oft mehrere Transporterleben am Stück im Einsatz. In den letzten Jahren ist Sortimo dazu übergegangen, Handwerker auch außerhalb des Fahrzeuges - und somit bis ganz hinein in die Baustelle - mit entsprechendem Equipment zu unterstützen. Mag. Roland Prackelberger (Geschäftsführer): "Mit den hochqualitativen Fahrzeugeinrichtungslösungen von Sortimo verhelfen wir unseren Industrie-, Gewerbe- und Handwerkskunden mittels individueller Konzepte zu höchster Sicherheit, Effizienz und Produktivität. Mit unseren Fuhrparklösungen steigern wir zudem die Effizienz in der Beschaffung und Abwicklung, aber auch in der Nutzung des Fuhrparks. Wir betrachten die Mobilitätskosten in einem ganzheitlichen Ansatz und helfen unseren Kunden, ihre Ressourcen effizienter zu steuern. Als Qualified Vehicle Modifier von Ford - das Zertifikat wurde übrigens erst kürzlich verlängert - profitieren nicht nur Geschäftskunden von der Kooperation, sondern auch Privatkunden in Form der Modelle Ford Custom Euroline und Ford Custom Flexibus."

INFO: www.mysortimo.at

Zeko Mobility

Für seine Kofferaufbauten auf Ford Transit-Modelle ist Zeko Mobility längst ein Begriff, geboten werden dabei sowohl Kühl- als auch Tiefkühlmodelle und natürlich diverse Sonderlösungen. Noch komplexer ist das Zeko Mobility-Fahrzeugangebot für Nutzer mit körperlichen Einschränkungen. Das beginnt bei orthopädischen Sitzen, geht über Rollstuhlverladehilfen und endet bei Komplettumbauten, die an die jeweiligen Einschränkungen angepasst sind. Immer öfter setzt Zeko Mobility in beiden Angebotsgruppen auf unterschiedliche Ford-Modelle als Basis, nicht zuletzt dank der engen Zusammenarbeit mit verschiedenen oberösterreichischen Händlern. Ivica Zeko (Inhaber): "Uns als junges wachsendes Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau hat die QVM-Zertifizierung sehr weitergeholfen.

Wir sehen die technische Umsetzung jetzt aus einer ganz anderen Perspektive. Unseren Qualitätsstandard konnten wir weiter verbessern und sind froh, diesen Schritt damals gegangen zu sein. Als QVM-Partner ist es uns jetzt möglich, die Ford-Händlerim Bereich Kofferaufbauten und Behindertentransportfahrzeuge bestens zu betreuen.

INFO: www.zeko-mobility.at

LogicLine

Oben auf, hinten drauf und unten dran - LogicLine hat in jedem Fall die passende Transportlösung für Ford-Nutzfahrzeuge. Fokussiert auf all die Anbauorte, die das ganze Jahr über Wind und Wetter trotzen müssen, steht LogicLine für leichte, aber auch sehr widerstandsfähige Systeme. Was alle LogicLine-Systeme ebenfalls miteinander verbindet, ist ihre Passgenauigkeit bei gleichzeitiger optimaler Ausnutzung des Anbauraumes.

Mag. Alexander Knor (Leiter Marketing und Sales): "Wir sind sehr stolz darauf, uns seit 2021 QVM-Partner von Ford nennen zu dürfen. Als qualifizierter und geprüfter Aufbauhersteller helfen wir unseren Kunden dabei, ihre individuellen Anforderungen mit unseren Systemlösungen zu erfüllen und sie für ihre persönlichen Herausforderungen bestmöglich zu wappnen. Hierzu arbeiten wir nach denselben strengen Standards wie Ford."

INFO: www.logicline.eu

SERVOKING

Mobile Kühlkompetenz auf allerhöchstem Niveau, dafür steht die Marke SERVOKING. Unabhängig von der Nutzfahrzeuggröße, werden an Standorten in ganz Österreich intelligente Transportkühlungslösungen der führenden Anbieter nicht nur ein- und aufgebaut, sondern auch entsprechend serviciert. Das alles mit maximaler Präzision und oftmals auch unter hohem Zeitdruck. In der Transporter-Klasse sind es verschiedene Ford-Modelle, die seitens SERVOKING auf ihre Aufgaben im Kühltransport vorbereitet werden; die intensive, weil sehr gute Zusammenarbeit mit Ford hat SERVOKING zu einem Ford-QVM-Partner werden lassen. Mag. Gerald Bucher (Geschäftsführer): "Als QVM-Partner ist SERVOKING der Spezialist, um Ford-Kastenwagen zu maßgeschneiderten Kühlfahrzeugen umzubauen. Der Kunde bekommt dabei alles aus einer Hand. Das Fahrzeug wird komplett bis hin zur Ladungssicherung vollständig von SERVOKING unter Berücksichtigung der Ford-Umbaurichtlinien konfiguriert. Isolierung und Kälteleistung werden dabei optimal auf die vom Kunden gewünschten Temperaturbereiche abgestimmt. Wird das Kühlfahrzeug für Transporte zu mehreren Anlieferstandorten eingesetzt, so werden auch Kälteleistungsverluste durch häufige Türöffnungen bei der Auslegung der Kälteanlage berücksichtigt. Diese Kühltransportfahrzeuge erfüllen zudem auch alle Voraussetzungen für eine Fahrzeug-Typisierung und -Qualifizierung in Übereinstimmung mit der europäischen ATP-Verordnung für den grenzüberschreitenden Lebensmittel- und Pharmatransport, z. B. nach Italien und Frankreich. Wird das Fahrzeug unter der Systemmarke ARCTIC MOTION ausgeliefert, so gibt es auch noch eine Drei-Jahre-Systemgarantie on top dazu. SERVOKING und Ford, zwei Marktführer, die mit der QVM-Partnerschaft ein bestechendes Gesamtpaket für Transportdienstleister anbieten - leistungsstark, preisattraktiv und mit flächendeckendem Service in ganz Österreich."

INFO: www.servoking.at

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com