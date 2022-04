DONAU Betriebliche Altersvorsorge unter neuer Leitung

Günther Kahlfuss hat per 1. April 2022 die Abteilungsleitung BAV übernommen

Wien (OTS) - Der erfahrene Experte und zertifizierte Berater für Betriebliche Altersvorsorge (BAV) Günther Kahlfuss (54) ist seit 1. April 2022 neuer Leiter der Abteilung Betriebliche Altersvorsorge in der DONAU. Der Wiener startete seine Karriere im Jahr 1998 als Betriebsorganisator in der DONAU. 2003 wechselte er als Sachbearbeiter in den Bereich Lebensversicherung, zwei Jahre später übernahm er die Vertriebskoordination der Sparten Lebensversicherung und Betriebliche Altersvorsorge für die DONAU Brokerline Ost (Wien, Burgenland). 2011 folgte eine Erweiterung um die Sparte Krankenversicherung und die Region Niederösterreich.

Seit 2013 hatte Günther Kahlfuss die österreichweite Vertriebskoordination der Betrieblichen Altersvorsorge für die DONAU inne und war damit für Akquise, Controlling und Vertriebsunterstützung verantwortlich. Kahlfuss ist anerkannter Schulungsleiter und Vortragender im Bereich BAV.

