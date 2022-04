„Sisi“ geht weiter: Drehstart für Fortsetzung der RTL+-Event-Serie in Zusammenarbeit mit dem ORF

Murathan Muslu als Neuzugang in Staffel 2; sechs neue Folgen voraussichtlich zum Jahreswechsel in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zu 866.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Dezember vergangenen Jahres die ersten sechs Folgen der neu interpretierten und modern erzählten Eventserie „Sisi“ mit Romy-Nominee Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz in ORF 1. Nun geht die Geschichte weiter – die Dreharbeiten zu weiteren sechs Episoden der RTL+-Event-Serie, die in Kooperation mit dem ORF entsteht, starteten soeben und werden bis August 2022 in Lettland, Litauen und Polen stattfinden. Aus Österreich neu mit dabei ist – an der Seite von Julia Stemberger (als Sisis Mutter) – Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer. Regie führen Sven Bohse und Miguel Alexandre. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Zu sehen ist die zweite Staffel voraussichtlich zum Jahreswechsel in ORF 1.

Unerwartete Ereignisse bedrohen die Liebe von Sisi und Franz! Eigentlich soll die Geburt ihres Sohnes und Thronfolgers das Glück für die beiden perfekt machen. Stattdessen ist jener freudige Moment der Anstoß für Machtkämpfe in Europa und der Beginn für zahlreiche private Herausforderungen des Paares. Otto von Bismarck droht, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Zwar liebt sie Franz von Herzen und stellt ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl immer wieder unter Beweis, aber persönliches Glück scheint der Kaiserin nicht vergönnt. Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig. Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf die ungezähmten Weiten der Puszta, das einfache Leben der Menschen und auf einen Mann, mit dem man Pferde stehlen kann: Graf Andrássy. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Ehemann und dem Rebellenführer steht Sisi irgendwann vor einer schweren Entscheidung.

In den Hauptrollen spielen neben Dominique Devenport, die aktuell für ihre Rolle in „Sisi“ in der Kategorie „Entdeckung weiblich“ für eine Romy nominiert ist, und Jannik Schürmann die ebenfalls für eine „Romy“ nominierte Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie und Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy. Neu dabei sind „Vorstadtmann“ Murathan Muslu (in diesem Jahr für „Hinterland“ ebenfalls „Romy“ nominiert) als ungarischer Rebellenführer Ödön Körtek. Romy Schroeder spielt Marie, die Tochter von Sisis Zofe Fanny, die wegen Verrats in Staffel 1 gehängt wurde. Amanda Da Gloria ist als Gräfin Emanuelle Andrássy zu sehen, die Schwester von Graf Andrássy. Bernd Hölscher übernimmt die Rolle von Otto von Bismarck, dem preußischen Ministerpräsidenten, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes und ab 1871 Reichskanzler des Deutschen Reiches. Weiters spielen Tanja Schleiff (Gräfin Esterházy), David Korbmann (Graf Grünne), Julia Stemberger (Sisis Mutter, Herzogin Ludovica in Bayern), Pauline Rénevier (Herzogin Helene „Néné“ in Bayern, Schwester von Sisi) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern).

„Sisi“ ist eine Produktion von Story House Pictures für RTL+, der ORF ist Kooperationspartner. Beta Film übernimmt den Weltvertrieb.

