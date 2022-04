Aufgestiegen: Neue Directors bei TPA

Kerstin Kappler-Bonstingl, Christian Kohn, Bianca Laurer und Martin Stangl-Askari sind eine große Bereicherung für TPA. Wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben. Für die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens sind hochqualifizierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen wie sie verantwortlich. Robert Lovrecki, TPA Partner

Wien (OTS) - Kerstin Kappler-Bonstingl, Christian Kohn, Bianca Laurer und Martin Stangl-Askari erweitern die Führungsriege der TPA Steuerberatung und wurden zu Directors befördert. Die neuen Directors sind am TPA Standort in Wien beschäftigt.

Kerstin Kappler-Bonstingl absolvierte an der FH Wien der WKW den Studiengang Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen. Neben der laufenden Beratung hat sich die erfahrene Steuer-Allrounderin auf die Fachgebiete Rechnungslegung und Umsatzsteuer in der Immobilien- und Baubranche spezialisiert. Vor ihrem Eintritt bei TPA war Kerstin Kappler-Bonstingl in einer internationalen Kanzlei beschäftigt. Die gebürtige Steirerin ist seit 2014 bei TPA, wo sie rasch die Karriereleiter erklomm.

Der Grazer Christian Kohn ist seit zwölf Jahren bei TPA beschäftigt und hat seitdem viele seiner Karriereziele erreicht. Seinen fachlichen Fokus hat er auf Tax und Financial Due Diligence, Umsatzsteuer und steuerliche Spezialfragen gelegt. Der Steuerberater studierte an der Karl-Franzens-Universität in Graz Betriebswirtschaft und ergänzte seine Ausbildung mit den Masterstudien „Management and International Business“ und „Financial and Industrial Management“. Direkt nach Abschluss seines Studiums führte ihn sein Weg zu TPA.

Bianca Laurer spezialisierte sich schon während ihres Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität in Wien auf das Steuerrecht. Gleich nach ihrem Studienabschluss startete die dynamische Niederösterreicherin ihre Karriere bei TPA. Die Steuerberaterin schloss außerdem den Speziallehrgang für Finanzstrafrecht und Verfahrensrecht an der Akademie für Wirtschaftstreuhänder ab. Neben der laufenden Steuerberatung liegen ihre Beratungsschwerpunkte im Finanzstraf- und Verfahrensrecht.

Martin Stangl-Askari hat sich auf die steuerliche Beratung von Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften spezialisiert und betreut namhafte nationale und internationale Kunden bei An- und Verkaufsprozessen sowie bei ihrer laufenden steuerlichen Compliance. Der gebürtige Grazer studierte Rechtwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität und startete gleich danach seine berufliche Laufbahn bei TPA. Besonders schätzt der Steirer an seiner Arbeit sein starkes Team.

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

