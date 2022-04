Was kann man im Krieg glauben und was ist „fake“? Heute um 20:15 Uhr bei „Katia Wagner – Der Talk“ auf krone.tv

In der Ukraine ist der Propagandakrieg im vollen Gange. Was ist Lüge, was die Wahrheit? Darüber diskutiert Katia Wagner unter anderem mit Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig.

Wien (OTS) - Spätestens seit dem Bekanntwerden der Gräueltaten aus Butscha und der Leugnung jeglicher Verantwortung der russischen Behörden ist die Bedeutung von Bildern, Erzählungen und Propaganda virulent. Es wird versucht, Informationskanäle wie Medien, aber auch soziale Netzwerke, bewusst zu steuern.

Was kann man in dieser sensiblen Gemengelage glauben und was nicht? Was ist Lüge, was die Wahrheit? Darüber diskutiert Katia Wagner am Mittwoch, ab 20.15 Uhr, auf krone.tv unter anderem mit Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig.



Katia Wagner, jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf krone.tv



