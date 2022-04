NEUE SAMMLERMÜNZEN DER ROYAL CANADIAN MINT WÜRDIGEN DAS 10-JÄHRIGE JUBILÄUM DES LETZTEN PENNY

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Am 4. Mai 2012 wurde in Winnipeg, Manitoba, der letzte Penny geprägt. Zehn Jahre später erinnert die Münzprägeanstalt an diesen besonderen Moment in der Geschichte der Numismatik mit der 2022 5 oz. One-Cent-Feinsilbermünze - 10th Anniversary of the Farewell to the Penny. Diese imposante Münze zeigt eine moderne Interpretation des bekannten Doppelmusters aus Ahornblatt und Zweig. Die Neuinterpretation des Entwurfs von G. E. Kruger Gray aus dem Jahr 1937 wird durch eine schillernde Anordnung geometrischer Facetten erreicht, die aus dem Zentrum einer Münze aus 99,99 % reinem Silber, das selektiv vergoldet wurde, in verschiedenen Winkeln Licht abstrahlen. Dieses innovative neue Sammlerstück ist neben einigen anderen fein gearbeiteten Angeboten ab heute erhältlich.

Mit den ersten Super Incuse-Münzen, einer Gravurtechnik, die eine unglaublich detaillierte Prägung unter der Oberfläche der Münze ermöglicht, hat die Münzanstalt eine neue Stufe der Innovation erreicht. Während die normalen Incuse-Motive eine Tiefe von 0,3 mm erreichen, sind die 2022 20 $ Feinsilbermünze - Super Incuse 1 oz. Silber Maple Leaf und die 2022 200 $ Reine Goldmünze - Super Incuse 2 oz. Gold Maple Leaf fünfmal so tief und bilden eine unvergessliche Hommage an die berühmte Maple Leaf-Familie der reinen Gold- und Silbermünzen der Prägeanstalt.

Weitere neue Produkte sind:

Die 2022 20 $ Feinsilbermünze und die 250 $ Reine Goldmünze - Her Majesty Queen Elizabeth II's Diamond Diadem, beide entworfen von Jori van der Linde;

Die 2022 5 $ 1 oz. 99,99 % reine Silbermünze und 5 $ 1/10 oz. 99.99 % reine Goldmünze - The Majestic Polar Bear, die neuesten Ausgaben aus der Produktkategorie Premium Bullion in Special Packaging, auch als First Strikes erhältlich, die exklusiv am ersten Tag der Produktion geprägt werden;

Die 2022 30 $ Feinsilbermünze - Multifaceted Animal Family - Bald Eagles, entworfen von Stephen Hepburn;

Die 2022 300 $ Reinplatinmünze - Maple Leaf Forever; und

Die 2022 50-Cent Special Wrap Circulation Roll.

Prägungen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie im Shop auf www.mint.ca. Bilder dieser Münzen finden Sie hier.

Diese Produkte können bei der Münzprägeanstalt unter 1-800-267–1871 in Kanada, 1-800-268–6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Royal Canadian Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Medienvertreter werden geben, folgende Person zu kontaktieren: Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Telefon: 613-884-6370, reeves @ mint.ca

