SPÖ-Holzleitner: Lohntransparenz in Österreich umsetzen!

Verhandlungen zur europäischen Lohntransparenz-Richtlinie werden trotz konservativer Blockade aufgenommen - SPÖ fordert in Österreich Lohntransparenzgesetz nach dem Vorbild Islands

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, dass trotz konservativer Sabotageversuche die Verhandlungen zu einer europaweiten Lohntransparenz-Richtlinie nun aufgenommen werden. „EU-Abgeordnete Evelyn Regner treibt dieses wichtige Anliegen als Chefverhandlerin der sozialdemokratischen Fraktion für die Frauen in Europa voran. Sie hat dabei unsere volle Unterstützung!“, so Holzleitner. ****

In Österreich fordert die SPÖ seit langem ein Lohntransparenzgesetz nach dem Vorbild Islands. In Island müssen Unternehmen aktiv nachweisen, dass sie ihre Mitarbeiter*innen gerecht entlohnen, sonst drohen Strafzahlungen.

Holzleitner fordert von Frauenministerin Susanne Raab eine klare Stellungnahme, ob sie ein Lohntransparenzgesetz unterstützt oder ob sie die konservativen Blockadeversuche auf europäischer Ebene gutheißt. „Die Frauenministerin darf in einer so wichtigen Angelegenheit nicht schweigen“, so Holzleitner.(Schluss)up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at