Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz wird neu organisiert

Wien (OTS) - Die vergangenen beiden Weihnachtssaisonen stellten Marktveranstalter*innen, so auch vor dem Rathaus, vor große Herausforderungen: 2020 konnte der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz nicht stattfinden, 2021 nur in stark eingeschränkter Form. Nach dieser pandemiebedingten Zäsur hat die Stadt Wien beschlossen, den traditionsreichen Wiener Christkindlmarkt weiterzuentwickeln, bestehende Konzepte zu adaptieren und eine Einheit aus dem Wiener Weihnachtstraum im Rathauspark und dem Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz zu bilden.

Die stadt wien marketing gmbh, die schon seit mehreren Jahren für die Umsetzung des Wiener Weihnachtstraums verantwortlich zeichnete, wurde nun von der Stadt auch mit der Organisation des Wiener Christkindlmarkts beauftragt. Das Unternehmen, das auf eine mehr als 20-jährige Expertise im Wiener Eventmanagement zurückblicken kann, erarbeitet zurzeit ein detailliertes Veranstaltungskonzept.

Ziel ist es, vermehrt Familien und Kinder anzusprechen, neue Nachhaltigkeitskriterien einzuführen und die hohe Erlebnis-Qualität weiter zu steigern.





„Der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz ist seit vielen Jahren eine nicht wegzudenkende Institution für alle Wiener*innen und Touristen geworden. Um die Attraktivität dieses Hot Spots noch weiter zu steigern, wollen wir neue Aussteller*innen und Gastronom*innen gewinnen und die Qualität der Angebote laufend erhöhen. Deshalb war es ein logischer Schritt, die Organisation des Christkindlmarktes in die vertrauensvollen Hände der stadt wien marketing gmbh zu legen. Ich freue mich bereits jetzt auf viele inspirierende Ideen.“





„Organisation und Vergabe der Standln sind nun wieder in einer Hand, was wir immer gefordert haben. Durch die neue Form der Abwicklung ist auch sichergestellt, dass die in der Vergangenheit umstrittene Vergabe insbesondere der Gastrostandln nun transparent und fair über die Bühne geht! Ich freue mich auf den künftig noch attraktiveren Christkindlmarkt, der auch einen Schwerpunkt auf die jüngsten Besucher*innen legen wird, auf die Kinder!“

In einer öffentlichen Ausschreibung, die vergangene Woche gestartet ist, können sich interessierte Markthändler*innen bis 30. April in verschiedenen Kategorien für einen Stand beim Wiener Christkindlmarkt 2022 bewerben. Eine eigens eingesetzte Kommission wird anschließend alle Einreichungen sichten und nach klar definierten und nachvollziehbaren Kriterien Standplätze vergeben.

Alle Ausschreibungsunterlagen stehen unter www.wienerweihnachtstraum.at zum Download bereit.

Der Wiener Christkindlmarkt findet von 19. November bis 26. Dezember 2022 statt.

