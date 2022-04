Mahrer/Olischar ad Protestcamp-Räumung: Massive Kosten für den Steuerzahler

Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt, nun muss die Errichtung der Stadtstraße vorangetrieben werden.

Wien (OTS) - „Mit der heutigen Räumung des letzten Protest-Camps gegen die geplante Stadtstraße wurde die rechtswidrige Besetzung endlich beendet. Nun müssen die rechtsstaatlich zugesicherten Baumaßnahmen vorangetrieben werden, es darf keine Zeit mehr verloren werden“, so VP-Verkehrssprecherin und Gemeinderätin Elisabeth Olischar. Die Stadtstraße führt zu einer mehr als notwendigen Verkehrsentlastung vor allem für die Donaustadt und verbessert die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener.

Konstruktive Mittel statt Kosten für Steuerzahler

Die seit Monaten andauernde Besetzung der Baustelle verursachte mittlerweile über mehrere Millionen Euro an Kosten für den Steuerzahler. „Es gibt wirklich zielführendere und konstruktivere Arten auf sich aufmerksam zu machen und etwas zu bewegen. Durch diese rechtswidrige Besetzung wurden lediglich massive Kosten für uns alle verursacht“, so Mahrer. „Unser Dank gilt der Wiener Polizei, die mit ihrem professionellen Einschreiten weitere Kosten für den Steuerzahler verhindert, denn jeder verlorene Tag kostet“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

