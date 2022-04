Auf der Expo in Dubai zeigte Itaipu, wie Wasser die Ökosysteme und die Wirtschaft Brasiliens aufrechterhält

Foz Do IGUAÇU, Brasilien (ots/PRNewswire) - Über 400.000 Menschen besuchten den Pavillon von Brasilien, um Attraktionen zu sehen, die die Wasserversorgung und die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in den Mittelpunkt stellten

Basierend auf einem in der Öffentlichkeit noch wenig bekannten Thema, den so genannten fliegenden Flüssen, lockte Itaipu Binacional in nur 12 Tagen (20. bis 31. März), 420.328 Menschen in den Pavillon Brasiliens auf der Expo in Dubai und trug dazu bei, dass das Land die Marke von 2,1 Millionen Besuchern überschritt und zeigte dabei eindringlich mit interaktiven Technologien, wie Wasser, biologische Vielfalt, Klima und nachhaltige Energieerzeugung zusammenhängen.

Die fliegenden Flüsse, die den Amazonas verlassen, führen mehr Wasser in der Atmosphäre mit sich als der Amazonas selbst und speisen die Flüsse im Süden und Südosten Brasiliens, darunter auch den Stausee des Kraftwerks. Itaipu erzeugt etwa 10 % des Stroms, der in Brasilien verbraucht wird, und 90 % in Paraguay.

In einer Region mit knappen Wasserressourcen wie dem Nahen Osten erregte das Konzept der Show auf spielerische und interaktive Weise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. „Itaipu hat gezeigt, dass es möglich ist, nachhaltige Entwicklung auf die Erzeugung sauberer Energie anzuwenden", sagte der Koordinationsdirektor des Kraftwerks, Luiz Felipe Carbonell.

Als Beispiel für die Pflege des Wassers hat Itaipu mehr als 100.000 ha Atlantischen Waldes auf beiden Seiten des Stausees wiederhergestellt und geschützt, wobei allein auf der brasilianischen Seite 24 Millionen Bäume gepflanzt wurden.

Der UN-Generalkommissar für die Expo, Maher Nasser, erklärte, die Ausstellung von Itaipu sei sehr interaktiv und praxisnah und lobte die Betonung der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030. "Die Ausstellung, die die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) mit Projekten verbindet, die älter sind als die SDGs selbst, beweist, dass es eine Kontinuität in der Arbeit zur Schaffung von Wohlstand und zum Schutz der Umwelt gibt", sagte er.

Itaipu förderte auch acht Nebenveranstaltungen zu verschiedenen Themen wie nachhaltige Landwirtschaft, intelligente Städte, Technologieparks und Energiewende. Einer der Höhepunkte war die Eröffnung des ersten Globalen Symposiums für nachhaltige Wasser- und Energielösungen, das mit dem UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) vom 07. bis 10. Juni 2022 in Itaipu an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay stattfinden wird.

Die Konferenz wird Fachleute versammeln, die sich mit der Wasser-Energie-Beziehung befassen, um bewährte Praktiken im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitszielen 6 (Wasser) und 7 (Energie) und ihren Wechselbeziehungen zu anderen Nachhaltigkeitszielen, wie z. B. Klimaschutz, Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten, Förderung von Gesundheit und Bildung, zu diskutieren.

