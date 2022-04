ORF III am Mittwoch: Premieren „Heimat Österreich: Vom Karwendel in die Tuxer Alpen“, „Landleben: In den Lechtaler Alpen“

Außerdem: Osterbräuche in „Landleben: Ostern in und um Stübing“, „MERYNS sprechzimmer“ mit „Diagnose Parkinson“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Mittwoch, dem 6. April 2022, ab 20.15 Uhr in neuen Ausgaben von „Heimat Österreich“ und „Landleben“ in die Nordtiroler Alpen. Außerdem geht es um die Ostertradition des Palmbuschenbindens. Im Spätabend beschäftigt sich „MERYNS sprechzimmer“ mit der „Diagnose: Parkinson“.

Im Hauptabend reist eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Vom Karwendel in die Tuxer Alpen“ (20.15 Uhr). Christian Papke gibt Einblick in den bergbäuerlichen Alltag der Region, die geprägt ist von Naturverbundenheit, musikalischen Traditionen und körperlichen Höchstleistungen von Tier und Mensch. In der nachfolgenden ORF-III-Premiere „Landleben: In den Lechtaler Alpen“ (21.05 Uhr) porträtiert Papke das alltägliche Leben der Menschen dieser hochalpinen Nordtiroler Gegend, wo die Landwirtschaft bis heute nach bergbäuerlichen Maßstäben betrieben wird, da im steilen Gelände viele Maschinen nicht benützbar sind. Anschließend beschäftigt sich „Landleben: Ostern in und um Stübing“ (21.55 Uhr) mit der Ostertradition des „Schmerzhaften Freitags“, an dem jedes Jahr um fünf Uhr früh die Menschen in Stübing zusammenkommen, um gemeinsam Palmbuschen zu binden.

Zum Thema „Diagnose: Parkinson“ sind im Spätabend in „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) u. a. der an Parkinson erkrankte frühere ORF-„MoneyMaker“ Alexander Rüdiger, der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Walter Pirker und Physiotherapeutin Miriam Wagner zu Gast, um über eine der weltweit am häufigsten auftretenden neurologischen Erkrankungen zu sprechen. Rund 20.000 Menschen leiden in Österreich an Morbus Parkinson. Abschließend befasst sich die „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Botox: Ein Gift macht Karriere“ (23.20 Uhr) mit dem Nervengift Botulinumtoxin, das auch in der Parkinson-Therapie eingesetzt wird.

