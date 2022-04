Erich Valentin (SPÖ) ad Stadtstraße: Geräumte Baustelle in Zuständigkeit der Asfinag und Verkehrsministerin Gewessler

Grünes Licht der grünen Verkehrsministerin für die 3,2 km lange Gemeindestraße

Wien (OTS/SPW-K) - „Nicht die Stadt Wien, sondern die Asfinag und damit die für diese zuständige grüne Verkehrsministerin ist für die heutige Räumung der besetzten Stadtstraßenbaustelle verantwortlich“, stellt SPÖ-Verkehrsausschussvorsitzender Erich Valentin klar. Ob die zuständige Ministerin Gewessler im Vorfeld das Gespräch mit den Besetzer*innen gesucht hat, ist nicht bekannt.

Die 3,2 km lange Stadtstraße ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Wien und der Asfinag und bindet die Seestadt Aspern an die A 23, die Südosttangente an. Sie ist der Schlüssel für den klimafreundlichen und sozialen Wohnbau in der wachsenden Millionenstadt und entlastet zudem die bestehenden Wohngebiete in der Donaustadt. „Es ist erfreulich, dass die Asfinag und damit die Verkehrsministerin ihren Verpflichtungen nachkommt und ihren Teil des Stadtstraßenprojekts umsetzt“, so Valentin. Die Verkehrsministerin hat im Zuge ihrer Evaluierung bekanntlich grünes Licht für die Gemeindestraße gegeben.

