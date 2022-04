Festkonzert „50 Jahre FBG“ im Bezirksmuseum 21

Anmeldungen für Freitag, 8.4. (18.30 Uhr): eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Im Vorjahr wollte der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ zum 50-Jahre-Jubiläum einen Musikabend ausrichten. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nun ist es soweit: Am Freitag, 8. April, beginnt um 18.30 Uhr ein Festkonzert mit Sektempfang im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Die Veranstaltung trägt den Titel „50 Jahre Verein der Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf (FBG)“. Die Besucher*innen werden um Spenden ersucht. Höhepunkt des stimmungsvollen Konzerts ist die Präsentation der neuen Doppel-CD „Beethoven in Jedlesee“.

Das erbauliche musikalische Programm bestreiten die virtuosen Instrumentalisten Gregor Urban (Klavier), Maximilian Bratt (Violine), Florian Berner (Violoncello) und Evgeny Sinaiski (Klavier). Die Künstler interpretieren ausgewählte Werke von Ludwig van Beethoven. Der Deklamator, Mime und Regisseur Michael Schefts umrahmt die Wohlklänge mit bewegenden Rezitationen. Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. Außerdem sind Anmeldungen zum Festkonzert notwendig: Telefon 271 96 24 (Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.



Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Pianist Gregor Urban (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/gregor-urban.html

Geiger Maximilian Bratt: www.maximilianbratt.com

Cellist Florian Berner: https://florianberner.com

Pianist Evgeny Sinaiski: www.sinaiski.com

Sprecher Michael Schefts: https://michael-schefts.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse