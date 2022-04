Award für innovative Hotel- und Gewerbeimmobilien

FIABCI Prix d'Excellence Austria für nachhaltig realisierte Immobilienprojekte setzt Schwerpunkt auf Büro, Retail und Hotel

Wien (OTS) - Die Pandemie hat vor allem Tourismus- und Gewerbeunternehmen schwer getroffen. Doch viele Betriebe in den betroffenen Segmenten haben die Schließungsphasen genützt und ihre Geschäftsmodelle, Häuser bzw. Geschäfte neu gestaltet. Der diesjährige FIABCI Prix d’Excellence will genau diesen Innovationsgeist zeigen und Immobilienprojekte hervorheben, denen es gelungen ist, visionäre Konzepte in die Tat umzusetzen. Architekten, Bauträger, Projektentwickler, Investoren oder Kommunen können ihre Projekte unter http://www.fiabciprixaustria.at einreichen.

„In den letzten 20 Jahren haben sich viele unserer Lebensbereiche und somit auch der Anspruch an Immobilien stark geändert“, sagt Matthias Gass, Präsident der FIABCI Austria. „Leider sind nur wenige Immobilien diesen Ansprüchen gerecht geworden und Corona hat diese Kluft nochmals verdeutlicht. Die Segmente Büro, Retail und Hotel sind besonders betroffen, sei es durch stark veränderte Gewohnheiten beim Einkaufen, Arbeiten oder bei Urlauben und Dienstreisen.“

Neue, hybride Formen der Zusammenarbeit, vermehrtes Homeoffice, neue Einkaufserlebnisse und Onlinehandel werden die Ansprüche an Büro- und Gewerbe-Immobilien nachhaltig verändern. Ähnliches gelte auch für Tourismusbetriebe, ergänzt Anton Holzapfel, Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes für der Immobilienwirtschaft (ÖVI), der gemeinsam mit der FIABCI den Preis alle zwei Jahre auslobt: „Reisen und die damit verbundenen Erwartungen an Hotels haben sich in den letzten beiden Jahren gewandelt. Viele Menschen suchen nach Ruhe und wollen keinen Massentourismus mehr. Genauso wie bei Büro- und Handelsflächen sind hier neue Konzepte und visionäre Immobilienentwickler gefragt.“

