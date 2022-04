Die Kleinsten im Mittelpunkt: „Baby Days“ in der Sonnentherme

Oh, happy Baby-Day! Tag für Tag sonnige Momente für die Kleinsten bei den „Baby Days“ in der Sonnentherme Lutzmannsburg.

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Von 19. April bis 3. Juni 2022 lassen zahlreiche Highlights wie Babyschwimmen, Babygymnastik und Babymassage kleine Herzen höherschlagen. Parallel dazu sucht die Sonnentherme im Rahmen des Gewinnspieles „Klecker Baby“ das süßeste Baby Österreichs.

Volles Programm für Babys

Abenteuer und Entspannung für die Kleinen. Egal ob beim Babyschwimmen, in der Babysauna oder bei der Baby Backwerkstatt. Das umfangreiche Gratis-Programm ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der kleinen Lieblinge und verspricht Abwechslung pur in Österreichs führender Baby- und Kleinkindertherme. Unvergessliche und glückliche Momente, in denen die Sprösslinge Stunde für Stunde eine neue Welt entdecken können.

Baby World – Das Paradies für die Kleinsten

Das Herzstück der Sonnentherme Lutzmannsburg bildet das ganze Jahr über die einzigartige Baby World. Das Wohlfühl-Paradies für die Kleinsten mit speziellen IndoorWasserbecken mit angenehmen 35°C Wassertemperatur und 27°C Lufttemperatur, plus dem einzigartigem Baby Beach mit Sandstrand und beschatteten Liegeplätzen im Freigelände. Zahlreiche Extras wie Leihkinderwägen, Stillwaben, Wickelbereiche, Schlafräume, Spielzimmer und eine Babyküche garantieren entspannte Urlaubstage. Die Fun World und die Speed World versprechen auch Spaß für die größeren Geschwister. Dank 900 Meter Rutschenspaß, Wellenbecken, Wildwasserkanal, Virtual Reality Spaß (Schnorcheln und Rutschen) und vielem mehr hat Langeweile in der Sonnentherme Hausverbot.

Attraktive Angebote für den perfekten Aufenthalt mit Baby

„Strahlende Kinderaugen sind für uns das schönste Lob. Daher initiieren wir die Baby Days mit vielen Programmhighlights“, erzählt Mag. Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg. Und zusätzlich gibt es für die kleinesten Thermenbesucher die „Baby-Schecks“, ein Gratis-Gutscheinheft mit zahlreichen Give Aways, Aktionsangeboten und Vorteilen, natürlich auch für Mami und Papi! Und das Beste! Während der Baby Days urlauben die jüngsten Gäste gratis im Hotel Sonnenpark***Superior.

Foto-Gewinnspiel für kleine Models

Quietschvergnügte Babys vor die Linse! Auch 2022 startet die Sonnentherme wieder ein neues Gewinnspiel-Highlight: Wir suchen beim „Klecker Baby Fotowettbewerb“ das lustigste und süßeste Baby Österreichs. Mama oder Papa können ganz einfach ein witziges Foto von ihrem Liebling auf www.sonnentherme.at hochladen. Von einer Fachjury werden dann die besten Fotos ausgewählt. Die glücklichen Gewinner dürfen sich über zahlreiche tolle Preise, u.a. über einen Urlaubsaufenthalt, Thermeneintritte und Babyausstattungszubehör freuen.

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotar

Marketing

00432615871712223

presse @ sonnentherme.at

www.sonnentherme.at