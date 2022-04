Osterferien im Museum Niederösterreich in St. Pölten

Familienführungen, Kreativstationen, Museumsakademie und „Post von Poldi“

St. Pölten (OTS/NLK) - Einen Sonderöffnungstag am Montag, 11. April, tägliche Kreativstationen, Familienführungen, einen „Tierischen Dienstag“, die Museumsakademie für Kids und „Post von Poldi“ umfasst die Osterferienaktion im Museum Niederösterreich in St. Pölten. Damit wird sowohl im Haus der Geschichte als auch im Haus für Natur ein bunter Frühling für die ganze Familie eingeläutet. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt im Rahmen der Osterferienaktion kostenlos.

Von Samstag, 9., bis Samstag, 16. April, gibt es dabei jeweils von 13 bis 17 Uhr täglich wechselnde Kreativstationen mit frühlingshaften Tellertieren, bunten Osterkörbchen, Frühlingsblumen aus Papier und vielem mehr. Täglich ab 14 Uhr stellen zudem Familienführungen abwechselnd das Haus der Geschichte und das Haus für Natur vor. Am Dienstag, 12. April, ist wie jede Woche von 14 bis 15 Uhr „Tierischer Dienstag“: Nach einer Führung durch den Lebendtier-Bereich kann man dabei unter dem Motto „Check den Schreck“ Selfies mit Stabschrecke, Gespenstschrecke oder Wandelndem Blatt machen.

Von Dienstag, 12., bis Freitag, 15. April, findet überdies täglich von 10 bis 11.30 Uhr die für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren konzipierte Museumsakademie für Kids statt, bei der es diesmal um Insekten, Osterhasen, wilde Stadtbewohner und Amphibien geht. Schließlich gibt es zu Ostern auch wieder „Post von Poldi“: Wer bis morgen, Mittwoch, 6. April, per e-mail an anmeldung @ museumnoe.at schreibt, bekommt gegen einen Unkostenbeitrag in den Osterferien zwei Briefe vom Museumsmaskottchen Poldi mit einer Ostergeschichte, Bastelideen inklusive Bastelmaterial, Tipps und kleinen Geschenken.

Nähere Informationen unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse