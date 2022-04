Grüne Wien/Kraus: Bürgermeister Ludwig macht bei Autobahn-Evaluierung und Klimaschutz einfach nicht mit

Räumung wider besseren Wissens – Ludwig hält an klimafeindlichen Projekten fest

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig hält gegen besseres Wissen am klimafeindlichen Projekt einer Stadtautobahn fest. Die ASFINAG, vertraglich zur Herstellung eines Anschlusses der „Stadtstraße“ zur Autobahn A23 verpflichtet, kommt einer Aufforderung der rot-pinken Stadtregierung nach. Die Räumung auch des zweiten Klimacamps ist nun traurige Realität.

Dazu Peter Kraus, Co-Vorsitzender der Grünen Wien: „Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es in Österreich eine klimapolitische Evaluierung des Autobahnprogramms – aber Bürgermeister Ludwig macht einfach nicht mit. Nach der Absage des Lobautunnels braucht auch die Stadtautobahn „Stadtstraße“ natürlich einen Klimacheck. Denn nicht alles, was in der Vergangenheit geplant wurde, ist heute noch vernünftig."

Während die junge Klimabewegung in hunderten Städten der Welt unterstützt wird und deren Vertreter:innen zum Dialog eingeladen werden, lässt der Wiener Bürgermeister die Klimaschützer:innen räumen. Kraus weiters: „Wien hat Klimaziele, Rot-Pink setzt jedoch keine geeigneten Maßnahmen. Das ist unterlassene Hilfeleistung gegenüber den kommenden Generationen. Michael Ludwig hat es in der Hand. Er entscheidet. Ein klares NEIN kann er allein.“

