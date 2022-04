WELTjournal / WELTjournal +: „Ukraine – 7 Tage Lemberg“ und „Verzweiflung und Widerstand – Kampf um die Ukraine“

Am 6. April ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die westukrainische Stadt Lemberg ist zu einem der größten Auffanglager für Menschen aus den umkämpften Teilen der Ukraine geworden. Mehr als 400.000 Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, sind mittlerweile in Lemberg mit seinen 750.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die einst blühende Touristenmetropole, die zur Zeit der Habsburgermonarchie zu Österreich gehörte, ersucht internationale Organisationen dringend um Hilfe. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 6. April 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 Ernst Gelegs’ Reportage „Ukraine – 7 Tage Lemberg“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Verzweiflung und Widerstand – Kampf um die Ukraine“.

WELTjournal: „Ukraine – 7 Tage Lemberg“

Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs hat die ersten Kriegswochen in Lemberg verbracht und sah sich gleich bei der Ankunft am Bahnhof mit Fliegeralarm konfrontiert. Er berichtet von chaotischen Zuständen, Angst und Verzweiflung. Das Kinderspital ist überfüllt mit jungen Patientinnen und Patienten aus den umkämpften Gebieten. In Lembergs Schneidereien werden jetzt Splitterschutzwesten genäht. Die Durchzugsrouten der Stadt sind von Panzersperren und Straßenblockaden durchzogen. Die historischen Gebäude mit ihren prachtvollen Fassaden werden zum Schutz vor Bombensplittern eingerüstet. Eine Reportage aus einer Stadt, die über die Grenzen ihrer Belastbarkeit geht.

WELTjournal +: „Verzweiflung und Widerstand – Kampf um die Ukraine“

Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, war zu Kriegsbeginn eines der Hauptziele der russischen Invasion. Die Menschen in der Drei-Millionen-Metropole waren und sind verzweifelt und leisten doch größtmöglichen Widerstand. Im „WELTjournal +“ erzählen Menschen aus Kiew, wie sie versuchen, angesichts von Bombenangriffe und der drohenden Einkesselung ihrer Stadt Mut zu bewahren. Aus den Vororten hörten sie wochenlang Berichte, wie sich die Kolonne russischer Panzer langsam auf Kiew zubewegt. Während jeden Tag zahllose Menschen beschließen, aus der Stadt zu fliehen, kommen täglich Tausende Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten an.

