AVISO Jüdisches Museum Wien: Eine (un-) erfreuliche Reise. Stefan Edlis‘ Leben nach ihm

Jüdisches Museum Wien: Eine (un-) erfreuliche Reise. Stefan Edlis' Leben nach ihm

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt von 13. April bis 2. Oktober 2022 im Extrazimmer des Museums Dorotheergasse die neue Ausstellung „Eine (un-) erfreuliche Reise. Stefan Edlis‘ Leben nach ihm“. Diese erzählt die bewegte Lebensgeschichte von Stefan Edlis, der mit 16 Jahren mit seiner Mutter und Geschwistern aus Wien flüchten musste und in den folgenden Jahrzehnten in den USA zu einem der international bedeutendsten Sammler zeitgenössischer Kunst wurde. Im Rahmen der Ausstellung wird erstmals die Skulptur HIM des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan in Österreich präsentiert.

Zeit: Dienstag, 12. April 2022, 10:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Besichtigung stehen Direktorin und Kuratorin Danielle Spera sowie Kuratorin und Historikerin Michaela Vocelka für Ihre Fragen zur Verfügung.

