Familienwochen am Twin City Liner

Besonders günstige Sonderaktion für Familien vom 8. bis 30. April 2022

Wien (OTS/RK) - Ab 8. April 2022 startet der Twin City Liner offiziell in die neue Saison mit bis zu drei Umläufen täglich. Mit Saisonstart wird es für die Passagier*innen natürlich auch wieder zahlreiche Vergünstigungen geben, die das Reisen mit dem Twin City Liner besonders attraktiv machen – vom Super Dienstag bis zum Lehrlings-Special. Dazu sind auch heuer wieder Eventfahrten nach Budapest und Esztergom/Visegrád im November und Dezember 2022 geplant.



Abenteuer für die ganze Familie



Was gibt es Schöneres, als gemeinsam Abenteuer zu erleben, neue Städte zu erkunden und dabei die schnellste Schiffsverbindung zwischen Wien und Bratislava zu genießen? Die Familienwochen des Twin City Liners ermöglichen genau das! In der Saison 2022 finden die Familienwochen erstmals vom 8. bis 30. April statt. In den Familienwochen können zwei Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren. Auch im Juli und Oktober 2022 wird es Familienwochen an Bord des Twin City Liners geben.



Überblick Familienwochen



8. bis 30. April 2022

11. bis 17. Juli 2022

22. Oktober bis 1. November 2022





Tickets ab 22 Euro

Auch in der Saison 2022 gibt es wieder das beliebte und streng limitierte „Red Ticket“ um nur 22 Euro (Kategorie Economy Plus). Eine rasche Buchung wird empfohlen, denn die „Red Tickets“ sind heiß begehrt.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0) 904 88 80 oder online unter www.twincityliner.com gebucht werden.



Komfortabel reisen mit dem neuen Twin City Liner



Der neue Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt von der Schiffstation City am Schwedenplatz auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava. An Bord des neuen Schnellkatamarans kann die Captain's Lounge am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, bequem über eine innenliegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

