Toyota Material Handling Europe erreicht zum dritten Mal in Folge den Platin-Level beim EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating

Unsere Mission ist Gewinne zu erwirtschaften und dabei ressourcenschonend auf allen Ebenen zu agieren, um die Menschen und unseren Planeten gleichermaßen zu respektieren Ernesto Dominguez, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe 1/2

Der EcoVadis-Silber-Level ist ein Ergebnis das unsere ressourcenschonenden Bestrebungen dokumentiert. Unser Ehrgeiz für das kommende Jahr ist jedoch stärker. Wir haben uns für die nächste Bewertungsrunde als Ziel EcoVadis-Gold gesetzt, um unseren Kunden noch mehr Sicherheit durch Transparenz zu geben und das Vertrauen in unser Unternehmen weiter zu festigen. Mag. Oskar Zettl, Managing Director Toyota Material Austria 2/2

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Toyota Material Handling ist Nachhaltigkeit auf allen Ebenen schon immer ein großes Anliegen. Daher arbeitet das Unternehmen seit nunmehr zehn Jahren mit EcoVadis, einer unabhängigen Lieferanten-Bewertungsplattform für Nachhaltigkeit. Ziel ist – trotz globaler Vernetzung – mehr Transparenz in Beschaffungsprozesse zu bringen. Das jährliche EcoVadis-Rating gibt dabei Aufschluss über die kontinuierliche Leistungsverbesserung der Lieferketten, denn sie sind der stärkste Hebel für die Wirkung von Nachhaltigkeit.

Das EcoVadis-Bewertungsgremium würdigte im Zuge der diesjährigen Analyse erneut die außergewöhnliche Leistung von Toyota Material Handling und verlieh dem Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Platin-Level. Aufgrund der aggregierten Punktezahl für die vier Bewertungsbereiche Umwelt, Ethik, Arbeits- und Menschen-rechte sowie nachhaltige Beschaffung, rangiert Toyota Material Handling Europe erneut unter den besten ein Prozent der mehr als 90.000 teilnehmenden Unternehmen. Verglichen mit dem Vorjahresergebnis gelang Toyota Material Handling wieder eine Steigerung des Gesamt-Scores. Damit stellt das Unternehmen seine kontinuierliche Leistungsverbesserung im Rahmen der ambitionierten ökologischen, ethischen und sozialen Bestrebungen unter Beweis.

„ Unsere Mission ist Gewinne zu erwirtschaften und dabei ressourcenschonend auf allen Ebenen zu agieren, um die Menschen und unseren Planeten gleichermaßen zu respektieren “, kommentiert Ernesto Dominguez, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe. „Neben der Platin-Level-Bewertung auf Unternehmensebene rangieren fünf unserer lokalen Tochtergesellschaften ebenso unter den besten ein Prozent und weitere fünfzehn lokale Landesgesellschaften unter den besten zehn Prozent von mehr als 90.000 bewerteten Lieferanten. Das zeigt, wie sehr wir verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken auf allen Ebenen bereits verankert haben. Und auch zukünftig werden wir uns darauf konzentrieren, kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen, um unseren Platin-Level auch in den nächsten Jahren zu halten.“

Die österreichische Landesgesellschaft Toyota Material Handling Austria wird seit 2017 von EcoVadis zertifiziert und hat sich innerhalb der letzten Jahre von Bronze auf Silber gesteigert. Managing Director Toyota Material Handling Austria, Oskar Zettl dazu: „ Der EcoVadis-Silber-Level ist ein Ergebnis das unsere ressourcenschonenden Bestrebungen dokumentiert. Unser Ehrgeiz für das kommende Jahr ist jedoch stärker. Wir haben uns für die nächste Bewertungsrunde als Ziel EcoVadis-Gold gesetzt, um unseren Kunden noch mehr Sicherheit durch Transparenz zu geben und das Vertrauen in unser Unternehmen weiter zu festigen. “

Der Ehrgeiz wächst während des Prozesses – Commitment zur Beschleunigung der Scope-3-Emissionsreduktion.

Toyota Material Handling Europe hat im vergangenen Jahr mehrere Nachhaltigkeitsmeilensteine ​​verlautbart. Darunter die Teilnahme am UN Race To Zero und die Verpflichtung zu wissenschaftsbasierten Zielen, um seine Emissionen mit dem 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen und die Umstellung auf 100 % erneuerbaren Strom abzuschließen. Seit 2012, dem Beginn der Zusammenarbeit mit EcoVadis konnte Toyota Material Handling die Gesamtemissionen bereits um 29% verringern.

Um die eigenen bewährten Nachhaltigkeitsmethoden auch bei Zulieferern einzuführen, wird Toyota Material Handling das kürzlich von EcoVadis vorgestellte Carbon Action Modul nutzen. Das Tool ermöglicht Zulieferern eigene Bewertungen durchzuführen und ein Rating zu erhalten. Dieses Rating ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse, die das Scope 1-, 2- und 3-Emissionsmanagement, also den Gesamtenergieverbrauch und die Nutzung erneuerbarer Energien abdeckt. Sobald die Analyse des Zulieferers abgeschlossen ist, ermöglicht das Tool eine Zusammenarbeit. Damit können die Strategien von Zulieferern und Toyota Material Handling verfeinert und die Emsissionsbasis verbessert werden. Toyota Material Handling erwartet, dass das Tool ein wirksames Instrument zur Reduktion von Scope-3-Emissionen, die vorgelagert – also extern - in der Wertschöpfungskette anfallen, ist.

"Anders als die meisten Organisationen haben wir unser Ziel, die Scope-3-Emissionen bis 2031 um 55 % zu reduzieren, gleichzeitig mit der Verpflichtung zur Entwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele kommuniziert", so Ernesto Domínguez. „Unser Engagement basiert auf dem Grundsatz, dass wir die EU-Fit-for-55-Prozent-Agenda uneingeschränkt unterstützen. Wir haben jetzt bis Oktober 2023 Zeit, um mit unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren 12.000 Kolleg*innen in ganz Europa zu erarbeiten, wie wir unser Ziel erreichen können, um die Genehmigung der Science Based Targets Initiative zu erhalten.“

Abschließend dazu Ernesto Dominguez: „Wir erreichen unsere hohen Bewertungen, indem wir Nachhaltigkeit in jeden Teil unseres Geschäfts integrieren, und freuen uns darauf, unsere Lieferanten dabei zu unterstützen, den gleichen Ansatz zu verfolgen und ihre eigenen ehrgeizigen Ziele im Einklang mit unseren zu erreichen.“

