X-Technology geht mit starker neuer Leadership in die Zukunft (FOTO)

Wollerau (ots) - Die X-Technology Swiss research & development AG mit Sitz in Wollerau startet nach einem Eigentümerwechsel mit einem neuen Führungsteam in die Zukunft. Das Unternehmen hat in den letzten Jahrzehnten mit den Marken X-Bionic und X-Socks echte Kultmarken im Bereich Performance Sportswear aufgebaut. Diese Marktposition wird nun unter der Führung von CEO Maximilian Lenk global ausgebaut. Lenk bringt ein sehr unternehmerisches, innovatives und stark digital denkendes Team von ManagerInnen mit an Bord. Gleichzeitig wird die Vertriebsorganisation neu ausgerichtet.

X-Technology hat sich mit ihren Marken X-Bionic und X-Socks zu einem der führenden Anbieter für textile Performance-Technologien entwickelt. Die Marke X-Bionic wurde 13-mal in Folge mit dem Plus X Award, dem weltweit grössten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, als innovativste Marke des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt hat X-Technology über 800 internationale Patentanmeldungen zu verzeichnen und über 600 Auszeichnungen sowie über 1’200 Medaillen bei internationalen Meisterschaften und Olympiaden gewonnen. Die patentierten Technologien ermöglichen es AthletInnen, unter allen Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen und länger, sicherer und komfortabler zu trainieren.

Das neue Management Team setzt sich wie folgt zusammen.

Maximilian Lenk, CEO, hat 10 Jahre bei der Mammut Sports Group gearbeitet – zuletzt als Chief Product Officer. In seiner Zeit hat er massgeblich zur strategischen Neuausrichtung und Digitalisierung der Marke beigetragen. (Start 1.4.2022)

Jana Hildenbrand, CFO, war zuletzt bei Marc O’Polo als Director Corporate Controlling & Indirect Procurement tätig. Jana war über 20 Jahre massgeblich an dem starken Wachstum der Marke beteiligt. (Start 1.2.2022)

Patrick Strumpf, CCO (Chief Commercial Officer), hat mehrere Handelsunternehmen erfolgreich gegründet und geführt. Er war zuletzt bei Brack.ch Mitglied der Geschäftsleitung und hat dort den Geschäftsbereich Home&Living sowie den Bereich Eigenmarken aufgebaut. (Start 1.5.2022)

Martijn Jegerings, Chief Marketing Officer, war zuletzt als Head of Brand Strategy & Data Intelligence bei der Mammut Sports Group tätig. Er war mitverantwortlich für die sehr erfolgreiche Digitalisierung der Marke Mammut und ist Mit-Gründer der Outdoor Sportswear Firma Open Wear. (Start 1.5.2022)

Für die Vertriebsorganisation zeichnen ab dem 1. Juni 2022 neu verantwortlich:

Urs Rüttimann, Head of Sales German Speaking Countries, hat fast 24 Jahre bei Adidas gearbeitet, zuletzt als Director Key Account Switzerland & Austria und Mitglied der Geschäftsleitung der adidas sport gmbh.

Christian Härig, Head of Sales Corporate Business/Special Projects, war zuletzt bei BMC Switzerland als Market Manager Switzerland tätig. Zuvor war er während 10 Jahren bei der Mammut Sports Group tätig – zuletzt als Head of Corporate Business.

Steffen Pabst, Head of Global Sales, ist seit April 2019 als Commercial Director bei X-Bionic tätig. Er hat davor als Sales Manager bei Odlo, Operations Director bei Starbucks und Director of Stores bei Nike gearbeitet.

«Wir als Team teilen die Begeisterung für dieses aussergewöhnliche Unternehmen, unsere starken Marken und die Potentiale im Markt. Ich freue mich riesig darauf, mit meinem Team unsere Technologien, unsere Produkte und unsere Community auszubauen; unseren Kunden aussergewöhnliche Produkte und Erlebnisse zu bieten. Wir machen den nächsten grossen Schtritt, um mit unserer Performance Wear die unzähligen Sport-Enthusiasten bei ihrer Leidenschaft zu unterstützen», so Maximilian Lenk.

