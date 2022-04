"Wald der Zukunft" mit BAUHAUS und LOGOCLIC

Wels (OTS) - In den vergangenen Jahren starteten BAUHAUS und LOGOCLIC die Aktion "Wunschwald"-, in deren Rahmen dank der fleißigen Hände von Schülerinnen und Schülern bereits 70.000 Bäume in Österreich gepflanzt wurden.



Nach über einem Jahr sind die Kinder zurückgekehrt, haben ihre kleinen Bäume besucht und einiges über die Wichtigkeit von Baum-Kulturpflege gelernt.



Nachhaltigkeit in die Zukunft tragen

Nachhaltigkeit bezieht sich jedoch nicht nur auf einen einzigen Tag, sondern auf ein ganzes Konzept. Das haben auch die Kinder gelernt. Besonders wichtig ist dies deshalb, da Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft sind und somit auch die Zukunft nachhaltiger Waldwirtschaft in Österreich. Dafür ist es entscheidend, das Konzept nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, die besonders bei Holz zu finden ist, zu verstehen und zu lernen, wie dessen ökologische Leistungen gefördert und gesichert werden können. Darum hat sich BAUHAUS gemeinsam mit PEFC Austria entschlossen, den Schülerinnen und Schülern in einer weiterführenden Aktion die Wichtigkeit vorausschauender Kulturpflege und deren positive Auswirkungen auf das Klima und die Natur näher nahezubringen.

Gemeinsam mit dem Partnern PEFC Austria und LOGOCLIC verfolgt BAUHAUS den Weg zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Ziel ist es, mit Baumpflanzaktionen den "Wald der Zukunft" mitzugestalten und einen großen Beitrag zum ökologischen Waldum- und Wiederaufbau zu leisten. Als Nutzer von Holz ist BAUHAUS die unternehmerische Verantwortung bekannt und dem Wald kann auf diesem Wege wieder etwas zurückgegeben werden.

Es fanden bereits mehrere Baumpflanzaktionen statt. In Kooperation mit PEFC Austria wurden geeignete Flächen zur Neuwaldbildung und Wiederaufforstung ausgewählt. Beispielsweise fanden so durch BAUHAUS im Naturpark Sparbach, in Weikertschlag an der Thaya und in Mitterau Setzlinge in die Erde.

Dabei spielt auch der Waldumbau von Fichtenreinbeständen zu Mischbeständen eine Rolle, die gegenüber Sturm und Schädlingen weniger anfällig sind. Mit der Einbringung von Lärche, Schwarzkiefer, Fichte, Tanne, Ahorn, Eiche, Douglasie und vielen anderen Baumarten kann die Vielfalt und die Stabilität der jeweiligen Wälder erhöht werden. So entstehen artenreiche, klimafitte Mischwälder, die vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten dauerhaft einen Lebensraum bieten und widerstandsfähiger gegenüber Borkenkäfer- und Windwurf-Schäden sind.

