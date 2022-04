SPÖ-Herr: „Runter mit dem Energie- und Ressourcenverbrauch!“

Morgen hat Österreich Ressourcen für 2022 aufgebraucht, Regierung muss endlich liefern

Wien (OTS/SK) - „Die natürlichen Ressourcen unseres Planeten Erde sind begrenzt. Würde die ganze Welt so leben wie Österreich, dann hätten wir unsere weltweiten Ressourcen für 2022 bereits aufgebraucht“, erklärt Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, angesichts des Earth-Overshoot-Day für Österreich am 6. April 2022. ****

„Nicht alle Menschen verbrauchen gleich viel. Je reicher, desto höher ist der Konsum, der Energie- und Ressourcenverbrauch. Das sehen wir auch in Österreich. Die reichsten 10 Prozent stoßen so viel CO2 aus wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung“, so Herr. Für sie ist das auch der Ansatzpunkt: „Wir müssen unseren Energie- und Ressourcenverbrauch senken, aber das muss sozial und ökologisch geschehen. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, um Konzerne in die Pflicht zu nehmen, wir brauchen Millionärssteuern, damit endlich auch die Reichen ihren Beitrag leisten, und wir müssen endlich wegweisende Klima-Gesetze auf den Weg bringen!“

Hier sieht die Abgeordnete die Regierung in der Pflicht: „Seit mehr als 15 Monaten ist Österreich ohne gesetzliche Klimaziele. Die Regierung ist beim Klimaschutzgesetz in Verzug. Auch auf das Energieeffizienzgesetz warten wir bisher vergeblich.“ Beide Gesetze sind wesentliche Grundlage für zielgerichteten Klimaschutz und eine Senkung unseres Ressourcen- und Energieverbrauchs. „Klimaschutz kann nur gelingen, wenn die Politik klare Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorgaben setzt. Jeder Tag, der hier ungenutzt verstreicht, geht auf Kosten eines lebenswerten Planeten und künftiger Generationen!“, so Herr. (Schluss) sr/bj

