CORUM Origin erhöht erneut den Anteilspreis

Preis pro Anteil steigt um 4,1 % von 1.090 € auf 1.135 €

Wien (OTS) - CORUM erhöht den Anteilspreis seines Flagshipfonds CORUM Origin mit Stichtag 1. April 2022 um 4,1 % von 1.090 € auf 1.135 €. Es handelt sich dabei um die siebente Erhöhung in zehn Jahren. CORUM Origin wurde im Jahr 2012 zu einem Preis von 1.000 € pro Anteil (einschließlich Gebühren und Ausgabeaufschlag) aufgelegt, die Wertsteigerung seit Beginn beträgt somit insgesamt 13,5 %.

CORUM Origin konnte Kauf- und Verkaufsgelegenheiten auf den Immobilienmärkten trotz Coronakrise erfolgreich nutzen. Der stark diversifizierte Immobilienfonds investiert in der Eurozone und verfolgt dabei stets die Strategie, Marktchancen frühzeitig und kontrazyklisch zu nutzen. 2021 konnte er dadurch das zehnte Jahr in Folge sein Performanceziel von 6 % erreichen, bzw. mit 7,03 %* deutlich übertreffen.

Reelle Wertsteigerung des Portfolios für Investoren

Patrick Ortner, Head of Business Development: „ In den vergangenen zwei Jahren hat CORUM bewusst auf die Erhöhung des Anteilspreises verzichtet. Wir verfolgen hier generell einen eher konservativen Kurs, und umso mehr freut es mich, dass wir unseren Investoren nun diese gute Nachricht überbringen konnten. Die Wertsteigerung eines Portfolios ist für sie ja tatsächlich erst dann spürbar, wenn sie sich auf ihren Konten niederschlägt. Genau hier findet unsere wahre Leistung für unsere Kunden statt – wir geben die Wertsteigerung durch diese Anteilspreiserhöhung direkt an sie weiter. “

Dieser Schritt zeigt einmal mehr, dass CORUM Origin über ein qualitativ hochwertiges Portfolio verfügt, das in der Lage ist, seinen Wert noch weiter zu steigern. Der Grund dafür ist einfach erklärt: „ Wir haben die Immobilien zu gut ausgehandelten Preisen erworben, sie befinden sich in strategisch guten Lagen und sie sind an solide Mieter vermietet. Diese Tatsachen spiegeln das Know-how von CORUM und unserem Team in der gesamten Wertschöpfungskette wider: von der Auswahl der Immobilien bis hin zur Mietverwaltung “, so CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin und weiter: „ Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Anteilspreis immer so nah wie möglich am realen Wert des Vermögens unserer Immobilienfonds zu halten. Diese Aufwertung gewährleistet Gleichbehandlung zwischen bestehenden Investoren und Neueinsteigern. “

Akquisitionen und Verkäufe im Jahr 2021

Im Laufe des Jahres 2021 wurden neun Akquisitionen im Gesamtwert von 225 Mio. € getätigt. Dazu gehören ein Bürogebäude in Rom (Italien), das für 7 Mio. € gekauft wurde und eine Anfangsrendite von 9,5 % bietet, ein Büro- und Geschäftsgebäude in Bologna (Italien), das für 17 Mio. € und mit einer Anfangsrendite von 8,3 % gekauft wurde, sowie ein Bürogebäude in Nieuwegein (Niederlande), das für 48 Mio. € gekauft wurde und eine Anfangsrendite von 7,5 % hat.



27,5 Mio. € und somit 1,25 % der Gesamtperformance des Jahres 2021 wurden aus Immobilienverkäufen von CORUM Origin generiert. Insgesamt wurden im Vorjahr neun Immobilien in fünf Ländern und aus fünf Segmenten verkauft.

Kennzahlen CORUM Origin zum 31. Dezember 2021:

Anzahl der Investoren: 39.020

Kapitalisierung: 2,214 Milliarden €

Finanzielle Auslastungsquote: 96,09 %

Immobilienbestand: 137 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1,32 Mio. m²

Mieter: 292 Mieter mit einer Restlaufzeit der Mietverträge (durchschnittliche Dauer, in der die Mieter verpflichtet sind, ihre Miete zu zahlen) von 6,79 Jahren

* Rendite: Ausschüttungsquote, definiert als Bruttodividende vor französischen und ausländischen Abgaben (die vom Fonds für Rechnung des Anteilsinhabers gezahlt werden), die für das Jahr N ausgeschüttet wurde (einschließlich außerordentlicher Zwischenzahlungen und Anteil an ausgeschütteten Kapitalgewinnen, 1,25 % im Jahr 2021), geteilt durch den Zeichnungspreis am 1. Januar des Jahres N des Anteils. Dieser Indikator dient zur Messung der jährlichen finanziellen Performance von CORUM Origin.

Die Interne Rentabilitätsrate beträgt 6,60 % über 10 Jahre und misst die Rentabilität der Investition über einen bestimmten Zeitraum. Sie berücksichtigt die Entwicklung des Anteilswerts und die über den Zeitraum ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Anleger getragenen Zeichnungs- und Verwaltungskosten.

