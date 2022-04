Brainbirds holt New Work Profi Petra Hauser

Ab April ist die erfahrene Geschäftsführerin und Unternehmerin für den Ausbau der neuen Österreich-Tochter verantwortlich

Wien (OTS) - Petra Hauser startet im April 2022 als Geschäftsführerin der neu gegründeten Brainbirds Österreich GmbH. Die Münchner Muttergesellschaft bietet seit 2013 Trainings, Workshops und Transformations-Projekte für Unternehmen und Einzelpersonen in allen relevanten Bereichen von New Work und New Leadership. Brainbirds ist auch bereits seit mehr als 4 Jahren in Österreich tätig.



Sowohl durch die Leitung von Talent Garden als auch als Gründerin des Exponential Business Hub, bringt Petra Hauser das Netzwerk und die Expertise im Bereich New Work mit, von agilen Arbeitsweisen über neue Arten der Führung bis hin zu neueren Formen der Unternehmenssteuerung.

Die gebürtige Nürnbergerin studierte Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften und lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Österreich. Sie hatte in ihren vorherigen beruflichen Stationen großen Einfluss auf die österreichische Medienszene durch Funktionen wie die Geschäftsführung der Mediaagenturgruppe media.at, des Privat-TV-Senders Sat.1 Österreich oder des Privatradios 92.9 RTL. Mit Weiterbildungen in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und Technologie an der Harvard Business School in Boston, der Columbia University in New York City sowie der Singularity University in Mountain View, verbindet Petra Hauser die Welten der Organisationsentwicklung mit der Schaffung von Voraussetzungen für disruptive Innovation.

“ Der Aufbau von Brainbirds Österreich ist für mich der nächste logische Schritt, nachdem ich gerade in den letzten zweieinhalb Jahren den stark wachsenden Bedarf sowohl von etablierten Unternehmen als auch ambitionierten Startups im Bereich des Empowerments von Mitarbeitenden und Führungskräften erlebt habe. Der 100 % Fokus von Brainbirds auf die Qualifizierung und Aktivierung von Menschen in Organisationen und die professionelle, ergebnisgetriebene Umsetzung von Ausbildungen, Trainings und Workshops haben mich überzeugt, hier mit anzupacken. ”, sagt Petra Hauser über die neue Position.

Diversität ist für Brainbirds ein wichtiger Wert, der mit Petra Hauser - selbst zweifache Mutter - als Frau in einer Führungsposition gelebt und verstärkt wird. Insgesamt sind mehr als 50% Prozent der Mitarbeitenden von Brainbirds Frauen.

Dr. Michael Sauter, Mit-Gründer von Brainbirds, über die Expansion nach Österreich und die Berufung von Petra Hauser: „ Die Transformation von Organisationen und die Befähigung der Mitarbeiter:innen sind nach Jahren der schnellen Veränderung und einem zunehmenden War for Talent immer wichtigere Themen auf der Unternehmensagenda. Mit Petra Hauser können wir neben unseren Gesellschaften in Deutschland und der Schweiz nun auch unseren Kunden in Österreich umfassende Lösungen bieten und Transformations- und Trainings-Initiativen mit einer starken Präsenz vor Ort zum Erfolg führen. ”

Über Brainbirds: https://www.brainbirds.com/at/ueber-uns

