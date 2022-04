Merck startet Gesundheitsportal in Österreich

Interaktiver Blog vermittelt fundiertes Gesundheitswissen: mehr Lebensqualität für Patient:innen mit Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Schilddrüsenerkrankung oder Diabetes

Wien (OTS) - Wien, 01. April 2022 – Laut Statista1 nutzten im Jahr 2021 68,7 Prozent der 25- bis 34-jährigen Österreicher:innen das Internet für die Suche nach gesundheitsbezogenen Informationen. Wer nach Rat zum jeweiligen Krankheitsbild im digitalen Raum sucht, findet jedoch häufig vielfältige Meinungen und Hinweise vor. Diese können den Leser verwirren. Wie also finden Gesundheitsinteressierte seriöse Daten und Fakten im Web? Was können sie selbst für ihr eigenes Wohlergehen zusätzlich zur verordneten Therapie tun? Eine Möglichkeit bietet die neu eingeführte „Gesundheits-Lounge“ von Merck, einem führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen.

„Für viele Menschen ist das Netz heute erste Anlaufstelle bei Fragen zu medizinischen Themen. Jedoch hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt, dass es nicht leicht ist, seriöse Information von Falschmeldungen und Meinungsmache zu unterscheiden. Wir bei Merck setzen uns – ganz im Sinne unserer Mission: „Gemeinsam für Patienten - As One for Patients“- dafür ein, das Leben von Patienten:innen und deren Angehörigen zu verbessern. Und dazu gehören für uns eben nicht nur Medikamente, sondern auch Hilfestellungen für alle, die Gesundheitsfragen haben und seriöse sowie fundierte Aufklärung suchen. Deshalb haben wir die Gesundheits-Lounge ins Leben gerufen,“ betont Dr. Leif E. Moll, Geschäftsführer Merck Österreich.

Merck setzt für die interaktiv gestaltete Website im Blog-Charakter auf Kooperationen mit Ärzt:innen, die ihre Expertise mit den Besucher:innen teilen. Medizinische Fachbegriffe sowie Sachverhalte werden für jeden leicht verständlich erklärt. Durch eine Kommentarfunktion – keine Anmeldung notwendig – können sich Gleichgesinnte außerdem über das Portal vernetzen und Fragen zu Herz-Kreislauf-, Schilddrüsenerkrankungen und Diabetes sowie allgemeine Themen zum Wohlbefinden diskutieren. Ergänzend stehen Querverweise zu Gesundheits-Organisationen sowie Fachbroschüren zu den genannten Themenbereichen zur Verfügung. Schrittweise werden weitere Artikel, Kooperationen mit Expert:innen und Podcastfolgen das Angebot der neuen Gesundheitsplattform komplementieren. Die Nutzung ist für alle Besucher kostenlos. www.gesundheits-lounge.at

