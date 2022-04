WINEGG expandiert in Berlin mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 85 Mio. Euro

Wien (OTS) - Der renommierte Wiener Projektentwickler WINEGG hat im Zuge seiner internationalen Expansion in den letzten Monaten 11 Stilaltbauten in Berlin erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt dabei rund 85 Mio. Euro. Weitere Ankäufe sind bereits in Abwicklung.

Bunt, schnelllebig und divers: Berlin zieht jährlich zahlreiche Menschen aus aller Welt an. Viele kommen, um zu bleiben. Der Bedarf an Wohnraum übersteigt dabei aber gänzlich das verfügbare Angebot. Die Immobilienpreise steigen dementsprechend an, im Liegenschaftsankauf ist die Metropole aber noch erschwinglich. Nicht nur deshalb entscheiden sich internationale Investoren dazu in den deutschen Markt einzusteigen, auch die guten Renditen spielen eine entscheidende Rolle.

Der Wiener Projektentwickler WINEGG hat in den vergangenen Jahren bereits Liegenschaften in beliebten deutschen Städten wie Dresden, Leipzig oder Berlin erworben. Nun erweitert das renommierte Immobilienunternehmen sein internationales Immobilienportfolio: In den letzten Monaten wurden 11 weitere Stilaltbauten mit einem Investitionsvolumen von rund 85 Mio. Euro in Berlin erworben. Die ca. 260 Wohneinheiten werden auf einer Gesamtnutzfläche von 22.300 Quadratmeter entwickelt. Die erworbenen Liegenschaften sollen, teilweise revitalisiert, langfristig im Bestand der WINEGG bleiben.

„ Wir investieren bereits seit über 12 Jahren erfolgreich in den deutschen Immobilienmarkt. Mit der neuerlichen Expansion in Berlin setzen wir einen bedeutenden Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Die Ankäufe in der deutschen Hauptstadt ergänzen unser vielfältiges internationales Immobilienportfolio perfekt “, betont Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten.

Künftig sollen weitere Wohnimmobilien im Nachbarland entwickelt werden. Entsprechende Liegenschaftsankäufe sind bereits in Abwicklung.

Ankäufe in den Szenebezirken Berlins

Die erworbenen Stilaltbauten befinden sich in absoluten Trend-Bezirken Berlins, wie dem zentral gelegenen Ortsteil Friedenau in Tempelhof-Schönberg. Weitere Liegenschaften werden in pulsierenden Ortsteilen wie Wedding in Berlin Mitte oder im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg realisiert. Auch im grünen Prenzlauer Berg in Pakow soll künftig ein exklusives WINEGG-Projekt entstehen.



Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

