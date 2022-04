General Motors ernennt KATCON GLOBAL zum Lieferanten des Jahres 2021

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - General Motors hat KATCON als Lieferant des Jahres 2021 ausgezeichnet. GM hat bei seiner 30. jährlichen Preisverleihung für den Lieferanten des Jahres in Phoenix, Arizona, die Preisträger gefeiert.

Mit der GM-Auszeichnung „Lieferant des Jahres" werden weltweit Zulieferer gewürdigt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Anforderungen von GM übertreffen und im Gegenzug den GM-Kunden innovative Technologien und eine der höchsten Qualitäten in der Automobilindustrie bieten. In diesem Jahr zeichnete GM 134 Zulieferer aus 16 Ländern mit der Auszeichnung „Lieferant des Jahres" aus. Dies ist das 4. Mal, dass KATCON diese Auszeichnung erhalten hat.

„Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für das Durchhaltevermögen und die Mentalität unserer weltweiten Katcon-Familie. Wir widmen sie all unseren Mitarbeitern und Zulieferern, die dies in einem für die Branche äußerst komplexen Umfeld möglich gemacht haben", so Carlos Turner, CEO von Katcon. „GM war vor 30 Jahren der erste Kunde von Katcon, und wir werden auch in den nächsten 30 Jahren Lösungen für Abgas- und Nachbehandlungssysteme, Wärmemanagement und leichte Verbundwerkstoffe liefern. Wir freuen uns sehr über unsere Digitalisierungspläne und unsere Diversifizierung in leichte, fortschrittliche Materialprodukte und EV-Batteriegehäuse, die im Einklang mit der langfristigen Strategie von GM stehen."

„Die diesjährige Lieferant des Jahres-Veranstaltung war nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil das Programm sein 30-jähriges Bestehen feiert, sondern auch, weil sie uns die Gelegenheit bot, unsere Zulieferer dafür zu würdigen, dass sie eines der schwierigsten Jahre, die die Branche je erlebt hat, durchgestanden haben", sagte Shilpan Amin, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain. „Diese Top-Lieferanten haben sich als widerstandsfähig erwiesen und ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation bekräftigt. Durch unsere starken Beziehungen und unsere Zusammenarbeit sind GM und unsere Zulieferer in der Lage, eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen."

Ein globales, funktionsübergreifendes Team wählte die Gewinner des Jahres 2021 auf der Grundlage von Leistungskriterien in den Bereichen Produkteinkauf, globaler Einkauf und Produktionsdienstleistungen, Kundenbetreuung sowie Kundendienst und Logistik aus.

KATCON (https://katcon.com) ist ein globaler Full-Service-Anbieter von Tier-1-Lösungen für Abgas- und Nachbehandlungssysteme, Wärmedämmung und fortschrittliche Leichtbaumaterialien für On- und Off-Road-, Leicht- und Schwerlast-, Benzin-, Diesel-, Hybrid- und EV-Anwendungen in aller Welt. Katcon ist ein stolzes, mexikanisches, privat geführtes Unternehmen, das sich aus einem vielfältigen und hoch motivierten Mitarbeiterstamm mit mehr als 20 Nationalitäten zusammensetzt und in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Luxemburg, Polen, Deutschland, Südkorea, Indien und China aktiv ist.

General Motors ist ein globales Unternehmen, das sich darauf konzentriert, eine vollelektrische Zukunft voranzutreiben, die für alle inklusiv und zugänglich ist. Das Herzstück dieser Strategie ist die Ultium-Batterieplattform, die von Massen- bis zu Hochleistungsfahrzeugen alles antreiben wird. General Motors, seine Tochtergesellschaften und seine Joint-Venture-Unternehmen verkaufen Fahrzeuge unter den Marken Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun und Wuling. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften, einschließlich OnStar, einem weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugsicherheitsdiensten, finden Sie unter https://www.gm.com.

