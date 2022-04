Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung am 11. Juni

LH Mikl-Leitner: Leistungsschau der Aktivitäten aller Vereine und Gemeinden in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Am 11. Juni findet zum 4. Mal der Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung unter dem diesjährigen Motto „Unser Netz der Gemeinschaft“ statt. Die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden fußt unter anderem auf der Vielfalt des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagements. Städte und Gemeinden wären schon lange nicht so lebenswert, wenn es nicht die Vielfalt ehrenamtlicher Tätigkeit in den Dörfern und Gemeinden gäbe. Rund 900 Vereine mit rund 100.000 Mitgliedern bewegen 250.000 Menschen, die derzeit aktiv an der Gestaltung ihrer Dörfer und Städte mitarbeiten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint dazu: „Mit ihrem Einsatz sorgen die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in unseren Gemeinden und Dorferneuerungsvereinen in ganz Niederösterreich dafür, dass unsere Regionen noch lebens- und liebenswerter werden. Beim Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung am 11. Juni lade ich alle Interessierten herzlich ein, viele der besten Anregungen und Ideen unserer Gemeinden und Dorferneuerungsvereine kennenzulernen.“

Maria Forstner, Obfrau NÖ Dorf- und Stadterneuerung, ergänzt: „Nutzen Sie unseren Aktionstag als ‚Tag der offenen Tür‘. Starten Sie eine Aktion in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Verein, damit beim gemeinsamen Tun und Plaudern wieder neue Ideen entstehen können“.

Bis zum 14. Mai können sich alle interessierten Gemeinden und Dorferneuerungsvereine zum Aktionstag „Unser Netz der Gemeinschaft“ unter office @ dorf-stadterneuerung.at anmelden. Nähere Informationen und Unterstützung gibt es zur Veranstaltung bei den verantwortlichen Büroleiterinnen und Büroleitern der Hauptregionsbüros der NÖ Regional.

Weitere Informationen: NÖ Regional, Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at,

https://www.dorf-stadterneuerung.at/aktionstag-noe-dorf-und-stadterne

uerung/

