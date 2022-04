Janoch/Klika: Nachholen von Schulschwimmkursen im Sommer notwendiger erster Schritt

VP-Forderung teilweise erfüllt - Versäumte Schulschwimmkurse auch während des Schuljahres nachholen - Kinder bereits vor dem Schuleintritt mit Wasser vertraut machen

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Ersatzschwimmkurse für nichtschwimmende Volksschulkinder in den Sommerferien sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist erfreulich, dass die Stadt auf Druck der Volkspartei Wien nun Maßnahmen setzt“, so die Familiensprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch sowie die Bädersprecherin Gemeinderätin Julia Klika angesichts der heutigen Pressekonferenz von Stadtrat Wiederkehr. „Konstruktive Oppositionsarbeit im Sinne der Kinder macht sich bezahlt“, so Janoch, die jedoch darauf verweist, dass diese Sommerschwimmkurse lediglich für Schwimmanfänger gelten und damit kein hundertprozentiger Ersatz für die wegen Corona ausgefallenen Schulschwimmkurse sein können. Auch die Tatsache, dass nicht Bäder im gesamten Stadtgebiet Wiens zur Verfügung stehen, stelle einen Wermutstropfen dar. „Was immer im kommenden Schuljahr an Schwimmkursen für alle Volksschulkinder nachgeholt werden kann, muss auch nachgeholt werden“, so Janoch.



Die Familiensprecherin weist auch darauf hin, dass die Stadt beim Thema Schwimmen bereits viel früher ansetzen müsste. „Tatsache ist, dass rund die Hälfte der Wiener Drittklässler zu Beginn der Schwimmkurse als Nichtschwimmer eingestuft wird. Bereits im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr sollten Kinder daher mit dem Element Wasser altersadäquat vertraut gemacht werden, um bereits vor dem Schuleintritt schwimmen zu lernen“, so Janoch. Entsprechende Initiativen im Gemeinderat wurden jedoch von der Stadtregierung stets abgelehnt.



Erfreut über das teilweise Nachholen der versäumten Schulschwimmkurse zeigt sich auch Bädersprecherin Julia Klika. „Es ist wichtig, dass die Corona-bedingten Bäderschließungen nicht zu Lasten der Kinder und ihrer Schwimmfähigkeiten gehen. Nun ist es notwendig, dass die Stadt auch für eine entsprechende Auslastung dieser Schwimmkurse sorgt, damit tatsächlich so viele Kinder wie möglich im Sommer schwimmen lernen und Versäumtes nachholen können“, so Klika.

