Neue Führungskräfte in Landespolizeidirektion Steiermark

Generalmajor Joachim Huber wird stv. Landespolizeidirektor, Generalmajor Helmut Richter wird Büroleiter A1 und Brigadier Thomas Heiland wird Stadtpolizeikommandant von Graz

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, drei herausragende Polizisten heute ernennen zu dürfen“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 4. April 2022 in Wien. „Alle drei der heute ernannten Führungskräfte haben während ihrer Karriere bei der Polizei immer wieder bewiesen, dass sie die steirische Polizei in eine erfolgreiche Zukunft führen können. Sie verfügen über die notwendigen Fähigkeiten, wie Innovationsgeist und hohe Flexibilität“, so Gerhard Karner.“

Generalmajor Joachim Huber, Generalmajor Helmut Richter und Brigadier Thomas Heiland wurden am 4. April 2022 im Innenministerium in Wien von Innenminister Gerhard Karner und dem steirischen Landespolizeidirektor Gerald Ortner in festlichem Rahmen ernannt.

„Mit Joachim Huber, Helmut Richter und Thomas Heiland bekleiden drei hervorragende Persönlichkeiten wesentliche Positionen der Polizei in der Steiermark. Jeder von ihnen kann auf eine eindrucksvolle Laufbahn verweisen“, betont der steirische Personallandesrat Christopher Drexler bei der Dekretübergabe in Vertretung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. „Ich gratuliere ihnen herzlich zu ihren neuen Aufgaben und danke ihnen für den tagtäglichen Einsatz für die Sicherheit in der Steiermark!“

Generalmajor Joachim Huber wird stellvertretender Landespolizeidirektor

Generalmajor Joachim Huber zeigt seit 31 Jahren in verschiedensten Bereichen der österreichischen Exekutive größtes Engagement. Sein bisheriger beruflicher Werdegang war durch Flexibilität, großen Fleiß, die stetige Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung - er absolvierte mehrere akademische Studien - aber auch durch das daraus resultierende große Know-How geprägt. Diese Eigenschaften konnte der neue stellvertretende Landespolizeidirektor bereits in zahlreichen Einsätzen unter Beweis stellen. Joachim Huber trat 1990 wenige Tage vor seinem 19. Geburtstag in den Bundesdienst ein. Nach seiner Grundausbildung zum Gendarmeriebeamten und verschiedenen Stationen in der steirischen Polizei und in der Sicherheitsakademie übernahm er 2010 die Leitung des damals noch im Aufbau befindlichen Teams für Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion Steiermark. Auch die Leitung von und Teilnahme an diversen Projekten im Innenministerium kann Huber aufweisen (u.a. Aktionsplan Sicheres Österreich, Europameisterschaft 2008/Subteam Schulung). Im Juni 2020 verschlug es ihn nach Wien, wo er vorübergehend die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit (Abteilung I/5) des Innenministeriums übernahm. Nun bekleidet er eines der höchsten Ämter in der steirischen Exekutive.

Generalmajor Helmut Richter wird Leiter des Büros A1 (Organisation, Strategie und Dienstvollzug)

Seine Karriere bei der Exekutive begann Generalmajor Helmut Richter in den frühen 90er-Jahren. Seine ersten Erfahrungen sammelte er im Wachzimmer „Finanz“. Nach vier Jahren entschloss sich der Polizist für eine Ausbildung zum dienstführenden und danach zum leitenden Beamten. Nach weiteren Stationen übernahm er 2005 die stellvertretende Leitung des Einsatzreferats des Stadtpolizeikommandos Graz. Diese Funktion übte er bis 2012 aus. Anschließend hatte er die Leitung des Büros für Qualitäts- und Wissensmanagements inne. Nun widmet er sich im Büro Organisation, Strategie und Dienstvollzug neuen Aufgaben.

Brigadier Thomas Heiland wird neuer Stadtpolizeikommandant von Graz

Mit Ende Juni 2021 ging Brigadier Kurt Kemeter als Stadtpolizeikommandant von Graz in den Ruhestand. Die Agenden übernahm inzwischen sein Stellvertreter Thomas Heiland, der nun als Kommandant nachfolgt. Thomas Heiland trat 1992 in die Exekutive ein und war zunächst im Wachzimmer „Graz Lendplatz“, später beim Mobilen Einsatzkommando Graz tätig. Nach der Ausbildung zum leitenden Beamten, dem Studium der „Polizeilichen Führung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt und verschiedenen Führungspositionen innerhalb der steirischen Polizei wurde er 2012 Kommandant der Einsatzeinheit Steiermark und stellvertretender Referatsleiter des Einsatzreferats. 2019 übernahm er die Funktion des Referatsleiters sowie des stellvertretenden Stadtpolizeikommandanten von Graz.

