FPÖ – Haider: "Observation Letter“ der EU zur Agrarpolitik zeigt völlige Weltfremdheit der Kommission

„Farm-to-Fork“ endlich auf den Misthaufen der Politik verbannen

Wien (OTS) - „Der ‚Observation Letter‘ der EU zur österreichischen Agrarpolitik zeigt einmal mehr die völlige Weltfremdheit der EU-Kommission“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Der Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten durch Corona, massiv steigende Energiepreise sowie Knappheit an essentiellen Produktionsmitteln wie Dünger bedrohen die Ernährungssicherheit nicht nur in Europa. „Das alles lässt die EU-Kommission jedoch offensichtlich völlig kalt, wie der unsinnige ‚Observation Letter‘ zeigt“, stellte Haider fest.

Statt gegenzusteuern und damit die Versorgung mit Lebensmitteln in Europa und darüber hinaus in von europäischen Lebensmittelexporten abhängigen Gebieten sicherzustellen, gieße die EU weiter Öl ins Feuer und steuere auf eine massive Verringerung der europäischen Agrarproduktion zu. „Die gesamte EU-Agrarstrategie ‚Farm-to-Fork‘ gehört sofort auf den Misthaufen der Politik verbannt, bevor noch größerer Schaden entsteht“, forderte Haider.

