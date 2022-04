Ex-Freundin, Eifersucht und Zukunftspläne:

Die "Love Island"-Community grillt die Islander mit ihren Fragen (FOTO)

Warum will Inna Jendrik nicht küssen?

Rachen-Entzündung und Kuchen von der Schwiegermama

Die Community rechnet mit den Islandern ab

Paarungszeremonie: Wer will mit wem ein Couple sein?

"Love Island" heute, 4. April 2022, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Starkregen und heftiger Wind wüten auf der Insel der Liebe. Stürmisch geht es auch in der Villa zu. Inna und Jendrik kommen sich immer näher. Doch warum blockt die Blondine alle Kussversuche vehement ab? Ganz viele Gefühle dagegen bei den anderen Islandern: Liebevoll pflegt Nico seine kranke Jenny, beim Schwiegermama-Kaffeekränzchen kommt es bei Leonie und Léon endlich zum Deeptalk und viele Fragen der "Love Island"-Community sorgen für klare Statements. Wer glaubt an sein Couple und wer nicht? Und wie wird sich Granate Cindy bei der abendlichen Paarungszeremonie entscheiden...

#NoKiss

Die Turteltauben Inna und Jendrik kommen nach ihrer Nacht aus der Private Suite zurück und alle anderen Islander warten auf heiße News: Haben sich die beiden Dauer-Turteltauben geküsst? Schnell macht es die Runde, dass Inna alle Kussversuche von Jendrik abgeblockt hat. Mahdi will wissen warum? "Für die einen ist ein Kuss intimer, als für die anderen. Und für mich ist das schon sehr intim", so die 25-Jährige. Jendrik kann es kaum erwarten Inna zu küssen und dachte eigentlich, dass die Bremerin auch Lust hat den nächsten Schritt zu gehen. So hat er zumindest ihre Signale verstanden. "Ich glaube, sie ist generell eine sehr stolze Frau, die viel Zeit für solche Dinge braucht. Sie muss sich zu 100 Prozent sicher sein und sicher fühlen und dann wird es auch irgendwann passieren", der Student ist zuversichtlich, dass es bald zum ersten Kuss kommen wird. "Ich werde das machen, wenn er gar nicht damit rechnet", so Inna verheißungsvoll.

#Schwiegermama #Krankenpfleger

Next Level! "Meine Mama hat zum Kuchen eingeladen. Die möchte ihren Schwiegersohn kennenlernen", so Leonie zu Léon. "Wie süß!", freut sich Léon und bedankt sich brav bei Mama Leonie für die Leckereien. Beim Kuchen-Schmaus kommen dann tiefere Themen auf: Familie, Ehrlichkeit und der nächste Traumurlaub. Beide sind bei Allem auf einer Wellelänge. Léon: "Da ist in den letzten Tagen echt eine feste Bindung entstanden. Das hätte ich selber nicht für möglich gehalten!" Wie eng eine Bindung ist, zeigt sich auch, wenn es einem Partner nicht gut geht. Jenny hat eine Entzündung im Rachen. Von Medizin bis Streicheleinheiten: liebevoll kümmert sich Nico um seine Süße. "Er gibt mir so sehr das Gefühl, dass er für mich da ist", so die kränkelnde Islanderin froh.

#HeißerStuhl

Der Reihe nach müssen die Islander auf einem "Heißen Stuhl" Platz nehmen und werden mit Fragen der Fans konfrontiert. Meint es Léon ernst mit Leonie? "Ich meine es definitiv ernst. Ich hänge sehr an ihr und freue mich über jeden Tag, den ich hier mit ihr habe!", so Léon eindringlich. Und ist Leonie in Léon verliebt? "Er gefällt mir schon sehr", gesteht die 27-Jährige. Mark ist an der Reihe. Wäre Cindy was für ihn? Da gibt es nur ein klares "Ja" von dem 23-Jährigen. "Why not, sehr gerne", ist Vanuschkas Antwort auf die Frage, ob sie sich mit Mahdi eine feste Beziehung vorstellen könnte. Auch Nico äußert sich bei einer Eifersuchtsfrage ganz klar: "Keine Frau wird mehr Freiheiten bei einem Mann haben, als bei mir. Ich bin null eifersüchtig." Ist das wirklich so? "Time will tell", so Jennifer daraufhin unsicher. Sichtlich nervös wird auch Jendrik am Ende, als Mahdi vorliest: "Hast du deine Ex-Freundin nur für die 'Love Island' verlassen?"

#Damenwahl #NeueCouples

Am Abend wird es ernst! Die nächste Paarungszeremonie steht an - und die ist auch bitter nötig. Mit den Einzügen von Jendrik, Bocc und Cindy gibt es so einige neue Singles. Zudem sind auch Mark, Sandrine und Sanne aktuell ohne Couple. Die Frauen dürfen wählen. Für wen werden sich die Mädels jeweils entscheiden?

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

