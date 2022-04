40. außerordentlicher Bundesparteitag der Volkspartei findet in Graz statt

Wien (OTS) - Wie in der heutigen Sitzung des Bundesparteivorstands der Volkspartei einstimmig beschlossen wurde, findet der 40. außerordentliche Bundesparteitag der Volkspartei als Präsenzveranstaltung am 14. Mai 2022 in der Helmut List Halle in Graz statt. Zentraler Programmpunkt ist die Wahl des Bundesparteiobmanns. Die Funktionsperiode der bisherigen Bundesparteiobmann-Stellvertreterinnen und -Stellvertreter läuft ordnungsgemäß bis 2025 weiter.



„Die Volkspartei ist in der Steiermark tief verankert, stellt den Landeshauptmann und die Mehrheit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Damit ist die steirische Landeshauptstadt der ideale Veranstaltungsort für den 40. außerordentlichen Bundesparteitag. Wir bekommen in der Bundespartei laufend sehr positive Rückmeldungen zur Kanzlerschaft von Karl Nehammer. Insbesondere wie er die Krisen unserer Zeit managt, wird von den Bürgerinnen und Bürgern deutlich goutiert. Ich bin überzeugt, dass die Delegierten Karl Nehammer mit einem hervorragenden Wahlergebnis zum Bundesparteiobmann der Volkspartei wählen werden“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

