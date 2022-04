Österreichischer Betriebssport Verband holt Weltrekord nach Wien

Neuer Weltrekord aufgestellt: "Größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling" (123,15 Kilometer).

Unterwasser-Cycling ist eine sehr anspruchsvolle Sportart, denn die Tätigkeit findet in einer Wassertiefe von fünf Metern statt und ist nur mit Atemgerät möglich Olaf Kuchenbecker, Rekord Institut Deutschland 1/2

Im Namen des ÖBSV-Präsidums möchte ich mich vor allem bei Christian Redl und seinem TaucherInnenteam ganz herzlich bedanken, das war eine unfassbare Leistung aller AthletInnen. Und auch bei unseren SponsorInnen und PartnerInnen, ohne diese großartige Zusammenarbeit wäre die Umsetzung des Weltrekords nicht möglich gewesen. Vielen Dank! Florian Ram, Österreichischer Betriebssport Verband 2/2

Wien (OTS) - Der Österreichische Betriebssport Verband erzielte am gestrigen Sonntag, dem 3. April 2022 den RID-Weltrekord für die "größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling" (123,15 km). Der Startschuss fiel am Samstag um 12:00 Uhr in "Die Tauchschule" in Wien. Nach 24 Stunden wurde es dann offiziell: RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker, eigens aus Hamburg angereist, zeichnete die SportlerInnen wohlverdient mit einer der begehrten Weltrekordurkunden aus. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung trugen Profisportler Christian Redl und Hans Niessl, der Präsident von »Sport Austria«.

" Unterwasser-Cycling ist eine sehr anspruchsvolle Sportart, denn die Tätigkeit findet in einer Wassertiefe von fünf Metern statt und ist nur mit Atemgerät möglich ", so Kuchenbecker bei der Zertifizierung. Die zurückgelegte Entfernung der »Unterwasser-RadlerInnen« wird ermittelt, indem die Kurbelumdrehungen des Rades elektronisch gemessen, und dann anhand der Länge der Tretkurbel auf die Entfernung umgerechnet werden. Der vorangegangene Weltrekord ist nun um 13,76 km übertroffen und somit obsolet. Geradelt wurde auf den Sharkbikes der Firma "BECO Beermann GmbH & Co KG", die die Räder für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatten.

Die Taucherinnen und Taucher wurden vom österreichischen Apnoetaucher und Spitzensportler Christian Redl ausgebildet. Die nun frisch gebackenen WeltrekordhalterInnen standen seit September 2021 im Training, denn ursprünglich sollte der Rekordversuch im Herbst 2021 stattfinden.

Florian Ram, Generalsekretär des Österreichischen Betriebssport Verbands: " Im Namen des ÖBSV-Präsidums möchte ich mich vor allem bei Christian Redl und seinem TaucherInnenteam ganz herzlich bedanken, das war eine unfassbare Leistung aller AthletInnen. Und auch bei unseren SponsorInnen und PartnerInnen, ohne diese großartige Zusammenarbeit wäre die Umsetzung des Weltrekords nicht möglich gewesen. Vielen Dank! "

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Betriebssport Verband ÖBSV

+43 6641706839

info @ firmensport.at

www.firmensport.at

SPACES Icon, Tower 9/ 9. Stock

Gertrude-Fröhlich-Sandner Straße 2

1100 Wien

Österreich