Ribo/Grüne: Community Nurses sind ein wichtiger Meilenstein in der Pflegeversorgung

Aktuell bereits über 230 Community Nurses im Einsatz

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass das Pilotprojekt Community Nurses so viel Zuspruch erfährt und mittlerweile über 230 Community Nurses in ganz Österreich aktiv sind. Damit wird ein neues Kapitel mit innovativem Charakter in der Pflegelandschaft geöffnet“, betont Bedrana Ribo, Pflegesprecherin der Grünen.

Heute und morgen wird die Auftaktveranstaltung zum Pilotprojekt Community Nurses stattfinden, im Rahmen der sich die Community Nurses austauschen und vernetzen können.

„Mit der Finanzierung von Community Nurses für die nächsten drei Jahre wird auch ein wichtiger Schritt in Richtung einer präventiven Pflegeversorgung gesetzt. Die Menschen werden durch aufsuchende und wohnortnahe Angebote unterstützt und somit können das Wohlbefinden, die Gesundheit und der längere Verbleib im eigenen Zuhause ermöglicht werden. Pflegende Angehörige werden dadurch ebenfalls entlastet. Ein durchdachtes Konzept mit wahrscheinlich umfassender Wirkkraft“, sagt Ribo.

