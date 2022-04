ORF-III-„Politik live Spezial“: Rudolf Anschober im Interview mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Am 7. April um 21.05 Uhr

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 21.05 Uhr begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu einem 50-minütigen Interview in „Politik live Spezial“.

Rudolf Anschober war gerade ein paar Wochen als Gesundheitsminister im Amt, als Österreich und der Rest der Welt von der Coronapandemie überrollt wurden. Wie alle politischen Entscheidungsträger/innen musste auch er Prognosen revidieren und zur Kenntnis nehmen, dass ein bislang unbekanntes Virus das Leben der Menschen auf den Kopf stellte und die Sicherheiten, an die wir alle gewohnt waren, außer Kraft setzte.

Ein Jahr nach seinem Rücktritt, zwei Bundeskanzler und zwei Gesundheitsminister später zieht Rudolf Anschober im ausführlichen, 50 Minuten langen Interview mit ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher Bilanz über seine Zeit als Minister, über Enttäuschungen, Fehler im Pandemiemanagement, Überlastung und die Grenzen des politisch Machbaren. Wie sieht der ehemalige Gesundheitsminister und Landesrat die Einmischung der Länder in die Agenden des Bundes heute? Wie konnte das Virus die Gesellschaft derart spalten? Warum war und ist es in der Politik so schwer, den Empfehlungen der Wissenschaft zu folgen? Wie fühlt es sich an, wenn man so gravierend in die Grundrechte der Bevölkerung eingreifen muss? Und was bedeutet die Pandemie- und Impfmüdigkeit für künftige Coronawellen?

