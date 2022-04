Gemälde-Schau „Gefühlswelten“ im Amtshaus Mariahilf

Attraktive Acrylbilder von GNST von 7.4. bis 29.4. kostenlos zu sehen

Wien (OTS) - Sie kann das künstlerische Schaffen nicht lassen: Nach einer schöpferischen Pause hat die im 6. Bezirk wohnende Gertrud Neumann-Steinrieser (GNST) wieder die kreative Arbeit aufgenommen. Wie eh und je fertigt die 1940 geborene Malerin farbkräftige abstrakte Acrylgemälde und Collagen an. In einer Ausstellung mit dem Titel „Gefühlswelten“ sind jüngste Bilder im Amtshaus Mariahilf (6., Amerlingstraße 11) zu besichtigen. Eröffnet wird die neue Schau am Donnerstag, 7. April, um 19.00 Uhr, durch den Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Der Eintritt zur Vernissage im Festsaal ist frei.

Bei der Auftaktveranstaltung spricht Elke Rauscher-Gabernig einleitende Worte. Die Bilder-Ausstellung wird bis Freitag, 29. April, gezeigt. Geöffnet ist die Schau jeweils Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 7.30 bis 18.00 Uhr. Immer ist der Zutritt kostenlos. Ein Ankauf der Gemälde ist möglich. Auskünfte: Telefon 4000/06 110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Mariahilf), E-Mail post@bv06.wien.gv.at

Emotionen spielen im malerischen Wirken von Gertrud Neumann-Steinrieser, kurz: GNST, eine wichtige Rolle. Ganz in diesem Sinne sagt die Kreative zu den Werken in der aktuellen Schau: „Gefühle sind ein elementarer Bestandteil unseres Seins. Sie sind so vielschichtig wie die Farben meiner Bilder“. Generell haben die abstrahierten Bilder von GNST starke Wirkungskraft. In den attraktiven Gemälden kommen Gefühle der Künstlerin zum Vorschein, die das Publikum eigenständig interpretieren soll. Persönliche Gefühlsregungen der Betrachter*innen haben dabei einen genauso hohen Stellenwert.

Vorwiegend setzt GNST bei der Herstellung ihrer ansprechenden Bilder kraftvolle Acrylfarben ein. Durch die Einbeziehung von verschiedenen Materialien unterstreicht die Malerin spezielle Facetten der Gemälde. Zuletzt befasste sich die Künstlerin zum Beispiel mit einem malerischen „Faltenwurf“. Der bunte Bogen an Motiven in der aktuellen Ausstellung spannt sich vom „Geist der Romantik“ bis zu „Adrenalin“. Frühere Werke-Präsentationen fanden zum Beispiel in der „Arkaden-Galerie“ im Wiener Rathaus (2004), im „Dänischen Kulturforum - DAN Austria“ (2009) und im Amtshaus Mariahilf (2012, u.a.) statt.

