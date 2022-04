„Report“ über das Fehlen einer Teststrategie, die Lehren von 2015, die steigende Zahl von Volksbegehren und die Strache-Doku

Am 5. April um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Gesundheitsminister Johannes Rauch

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 5. April 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Tests ohne Strategie

Nur mehr zehn Gratistests pro Monat gibt es offiziell ab April. Doch Expertinnen und Experten vermissen eine Teststrategie. Denn auch diesmal gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Vorgangsweisen und es zeichnet sich erneut ein Fleckerlteppich an Maßnahmen ab. Was bedeutet das, sollte im Herbst eine neue Welle kommen? Der Gesundheitsminister sagt, die Schutzmaßnahmen sollen klarer und nachvollziehbarer werden. Yilmaz Gülüm und Helga Lazar berichten.

Dazu ist Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen live zu Gast bei Susanne Schnabl.

Die Lehren von 2015

2015 flüchteten viele Menschen vor dem Krieg aus Syrien nach Europa, heute sind aktuell bereits 40.000 Geflüchtete aus der Nahost-Region in Österreich registriert. Vereine und Ehrenamtliche übernehmen nach 2015 wieder eine wichtige Rolle bei der Unterbringung, Versorgung und Integration der Menschen, wie zum Beispiel in der niederösterreichischen Gemeinde Gablitz. Was hat die Politik aus den Problemen von 2015 gelernt? Und wie gehen wahlwerbende Parteien mit Blick auf die Landtagswahlen kommendes Jahr mit dem Thema Flucht um? Julia Ortner berichtet.

Volksbegehren in Hülle und Fülle

Die Wahlbeteiligung sinkt, die Zahl der Volksbegehren steigt: Derzeit liegen auf den Gemeindeämtern mehr als 30 – von Anti-Gendern bis zur Beibehaltung der Sommerzeit – auf, ein breiter Mix an gesellschaftspolitischen Befindlichkeiten wird dabei sichtbar. Welche Wirkung kann dieses Instrument entfalten und warum landen auch unterschriftenstarke Begehren in der Schublade? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar berichten.

Die Strache-Doku

In der ORF-1-Dokumentation „Der talentierte Herr Strache“ werden am Mittwoch, dem 6. April, um 21.05 Uhr die Ereignisse rund um das Ibiza-Video und die FPÖ-Spesenaffäre aufgearbeitet. In ausführlichen Interviews kommen Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, der Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler und Straches Ex-Leibwächter Oliver Ribarich zu Wort. Martin Pusch und Alexander Sattmann haben die Doku vorab gesehen und geben einen spannenden Einblick.

