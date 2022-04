AVISO: NEOS-PK: „NEOS sorgen für neue Maßstabe in Sachen Transparenz“, morgen, 5. April, 10:30 Uhr

mit der Klub- und Parteivorsitzenden Meinl-Reisinger und dem Wiener Landessprecher und Vizebürgermeister Wiederkehr

Wien (OTS) - Mit NEOS in der Landesregierung wird die Stadtkommunikation Wiens erstmals transparent und für jeden und jede Wiener_in nachvollziehbar. Bürger_innen können sich auf einer digitalen Plattform selbst ein Bild machen, wer wofür wieviel Steuergeld in einem Jahr für PR und Werbung ausgibt.

Damit lösen NEOS ein weiteres Wahlversprechen ein, für mehr Kontrolle in der Inseratenpolitik zu sorgen und setzen somit in Wien neue Maßstäbe in Sachen Transparenz. Dazu findet morgen eine Pressekonferenz mit der Klubobfrau und Parteivorsitzenden Beate Meinl-Reisinger und dem Wiener Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr statt.

Die Pressekonferenz wird auch auf Facebook (http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich) live gestreamt.

Datum: 05.04.2022, 10:30 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, Standort Hofburg, Eingang Kapellenhof, 5. Stock

1010 Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

