Eurovision Song Contest 2022 im ORF: LUM!X feat. Pia Maria bei der „London Eurovision Party 2022“

Österreichs ESC-Teilnehmer auf Promotour in London, Tel Aviv und Amsterdam

Wien (OTS) - LUM!X feat. Pia Maria rocken London: Am Sonntag, dem 3. April 2022, waren sie zu Gast bei der „London Eurovision Party 2022“, einem Pre-Event zum Eurovision Song Contest, wo sie erstmals gemeinsam vor Publikum auftraten. Neben 20 weiteren Nationen – darunter Schweden, Norwegen, Spanien, Polen, Deutschland, Frankreich, Malta, Irland, Australien und Großbritannien – performten sie ihren ESC-Song „Halo“ vor 500 begeisterten Fans im ausverkauften Hard Rock Hotel. Davor absolvierten LUM!X und Pia Maria einen regelrechten Interviewmarathon und standen zahlreichen internationalen Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort.

LUM!X und Pia Maria waren nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt begeistert: „Die Crowd war ein Wahnsinn, die sind richtig abgegangen und haben mitgesungen. Die Energie war nicht von dieser Welt und ich freue mich auf die nächsten Pre-Partys und vor allem auf den Eurovision Song Contest in Turin“, so LUM!X. Und auch Pia Maria war überwältigt: „Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war so ein unglaubliches Gefühl – cooles Adrenalin! Ich habe es so vermisst und freue mich auf die weiteren Aufritte, die jetzt noch kommen.“

Fotos vom Promotiontrip nach London sind unter presse.ORF.at abrufbar. Der nächste internationale „Song Contest“-Pre-Event steht bereits am Donnerstag, dem 7. April, in Tel Aviv bei „Israel Calling 2022“ an. Der Abschluss der Promotour ist dann der Auftritt am Samstag, dem 9. April, in Amsterdam bei „Eurovision in Concert“, dem größten und ältesten Song-Contest-Event.

Der Eurovision Song Contest live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne. Das erste Semifinale, in dem LUM!X feat .Pia Maria mit Startnummer 13 für Österreich antreten, steht am Dienstag, dem 10. Mai, das zweite am Donnerstag, dem 12. Mai, und das Finale am Samstag, dem 14. Mai, live aus Turin jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

